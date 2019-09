Romina Power ricorda la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose con una toccante foto.

Romina Power ricorda con una meravigliosa foto la sua primogenita Ylenia, scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Un dolore enorme per Romina che non si è mai arresa continuando a credere di poter riabbracciare la sua bambina.

Romina Power e la toccante foto con la figlia Ylenia: “il sorriso di un angelo”

Per un genitore, la scomparsa di un figlio è un dolore che non passerà mai. Albano e Romina Power ne sono consapevoli anche se, in tutti questi anni, hanno cercato di andare avanti. Ylenia, però, è sempre presente nel cuore dei genitori, dei fratelli e delle sorelle al punto che Cristel ha deciso di chiamare la sua secondogenita Cassia Cristel. Oggi, però, ad emozionare il pubblico è Romina che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui sorride accanto a sua figlia. “La mia dolce Ylenia con il sorriso di un angelo”, scrive Romina.

Di Ylenia ha parlato anche Al Bano nel documentario “E’ la mia vita2 trasmesso il 25 settembre, in prima serata, su canale 5. Ricordando la sua prima figlia, il cantante di Cellino San Marco ha detto:

“Ylenia era di grande affetto, ma aveva le sue idee. La capivo, perché anche io ero come lei. Siamo passati da una fase di completa armonia, di completa felicità. Amavamo fare le stesse cose. Nel caso di mia figlia – ha ammesso Al Bano – il destino ha avuto una parola violenta nei miei confronti. Ho visto esattamente quello che stava succedendo nella sua vita e giuro che ho fatto di tutto per sviare la legge del destino. Ho fatto tutto quello che c’era da fare per bloccare quella scia velenosa di quel destino che stava arrivando. Lì come padre ho perso. Mi è stata data una bella gioia quando è nata e un grande dolore da quando non c’è più”.

