Al Bano Carrisi, biografia, carriera, figli, Romina Power e ultime news.

Albano Carrisi, meglio conosciuto come Al Bano, è un cantante, attore e enologo italiano. Nel 2016, ha ottenuto la cittadinanza albanese per via dei suoi stretti legami con il paese.

Nome d’arte: Al Bano

Età: 76 anni

Data di nascita: 20 maggio 1943

Luogo di nascita: Cellino San Marco

Segno zodiacale: Toro

Professione: Cantante

Abano Carrisi, biografia

Albano Carrisi è nato il 20 maggio 1943 nella città di Cellino San Marco, provincia di Brindisi, Puglia, sud Italia, dove vive tuttora.

Sua madre Iolanda Ottino lo chiamò Albano perché, quando nacque, suo padre Carmelo Carrisi stava combattendo in Albania per il Royal Italian Army durante la seconda guerra mondiale. Ha un fratello, Franco Carrisi.

Al Bano ha debuttato nel 1966 sia come cantante, al Festival delle Rose, sia in televisione. Ha vinto la Disco per l’Estate, un concorso canoro, con “Pensando a te” nel 1968.

Le sue vittorie sul palco hanno aperto la strada alla sua carriera discografica, iniziata con successi come “La siepe” e “Nel sole” . “Nel sole” vendette 600.000 copie in Italia nei primi tre mesi dal suo lancio nel 1967, e complessivamente più di un milione di copie. Nel luglio 1968 vinse un disco d’oro.

Al Bano e Instagram

Al Bano non è molto attivo sui social infatti ha solo un profilo su Instagram. Il suo account è seguito da 42,6mila follower e conta 109 post, ama pubblicare foto insieme alla sua famiglia, ai colleghi di lavoro ma anche selfie o scatti che lo riguardano.

Sono presenti anche video che riguardano principalmente la sua carriera. Sul web è possibile trovare diversi profili falsi e fanpage ma il suo profilo ufficiale è questo qui.

Al Bano e Romina Power

Nel 1976 Al Bano iniziò una collaborazione musicale con Romina Power (figlia dell’attore americano Tyrone Power), che sposò nel 1970.

Nell’anno del loro matrimonio, Carrisi e Power fecero il loro debutto insieme con l’album duetto ‘Storia di Due Innamorati’. Il disco segnò la popolarità della coppia, che lavorerà fianco a fianco per quasi trent’anni conosciuti come il duo ‘Al Bano e Romina’.



I loro dischi successivi diventarono famosi in Italia, ma anche all’estero, in Austria, Francia, Spagna, Bulgaria, Romania, Grecia e Germania. Hanno lanciato “Dialogo” nel 1975 e hanno partecipato all‘Eurovision Song Contest 1976 con la canzone “We’ll Live It All Again” (“Noi lo rivivremo di nuovo”).

Hanno cantato “Sharazan” nel 1981 e l’anno successivo hanno preso parte al Festival di Sanremo con la canzone “Felicità”(1982), che è arrivata seconda. Hanno vinto il primo premio nel 1984 cantando “Ci sarà” e di nuovo hanno partecipato all’Eurovision Song Contest 1985 con “Magic Oh Magic”.

Tra gli altri successi degli anni 80 ricordiamo: “Nostalgia canaglia” (premiato con 3° posto al Festival di Sanremo ’87) e “Libertà”. Queste canzoni di successo sono state seguite da “Cara terra mia”, che è arrivata terza al Festival di Sanremo del 1989, e “Oggi sposi”, che si è classificata ottava al Festival di Sanremo del 1991.

Al Bano e Romina, dopo aver ricucito i rapporti in seguito alla fine del matrimonio, sono tornati ad esibirsi insieme in una serie di concerti in Italia e in giro per il mondo. A febbraio 2020 tornano sul palco del Teatro Ariston come ospiti d’onore della prima serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Il ritorno alla carriera da solista

Al Bano ritornò alla sua carriera da solista nel 1996 con “È la mia vita”, la sua prima uscita da solista in quasi tre decenni, seguito da “Verso il sole” nel 1997 e “Ancora in volo” nel 1999 anno in cui il suo duo e il suo matrimonio con Romina si sciolse definitivamente.

La separazione di Al Bano e Romina Power non ha rallentato la sua produttività artistica. Al Bano ha cantato “Nondimeno” in turco, per un video musicale di Sima Sarıkaya, una celebre cantante turca nel 1997. Nel 2000, Al Bano è tornato sul palcoscenico dell’Eurovision, accompagnando “La vita cos’è?” (eseguita in italiano) interpretato da Jane Bogaert.

Il 16 ottobre 2001 Albano Carrisi è stato nominato Ambasciatore di buona volontà dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura .

Nel 2005, ha partecipato al reality show L’isola dei Famosi con la figlia, Romina Carrisi. Al Bano è tornato a Sanremo nel 2007, dove ha cantato “Nel perdono” che si è aggiudicato il secondo posto.

Al Bano è tuttoggi molto richiesto in tutto il mondo. È una costante della televisione italiana e ha un gran numero di fan che seguono ogni novità della sua carriera. Ad oggi Al Bano ha venduto 165 milioni di album in tutto il mondo.

Al Bano è andato spesso in Albania durante la sua carriera, un luogo dove gode di grande popolarità, tanto che nel 2016 gli è stata concessa la cittadinanza albanese per i suoi stretti legami con il paese e per il grande successo artistico riscosso in Albania.

Il cantante dopo la partecipazione alla trasmissione televisiva The Voice 2018, in qualità di giudice si è preso una pausa di qualche mese per ricaricare le pile. Nel 2019 è ospite del in prima tv su Canale 5 a Live-Non è la D’Urso, condotto appunto da Barbara D’Urso.

Al Bano e la m usica lirica

Al Bano è cresciuto con una grande passione, l’opera. Ha pubblicato diversi album di opere ed è un tenore. Nel 1997, ha pubblicato un album da solista intitolato Concerto Classico, che è diventato doppio disco di platino in breve tempo.

Tra le canzoni contenute in quell’album ci sono “Una furtiva lagrima”, “Va, pensiero”, “La nostra serenata”, “E lucevan le stelle” e “Ave Maria”.

Ha anche cantato al posto di Luciano Pavarotti insieme ad altri due famosi tenori, Plácido Domingo e José Carreras.



Vita privata

Il 26 luglio 1970, Al Bano sposò Romina Power (figlia dell’attore americano Tyrone Power), ed è stato suo marito, nonchè compagno artistico per circa 30 anni.

Albano Carrisi e Romina Power si separarono nel 1999, ma di fatto non hanno ancora ufficialmente divorziato. Dal loro matrimonio sono nati 4 figli, un figlio maschio, Yari Marco (1973) e tre figlie femmine: Ylenia Maria (1970) che scomparve a New Orleans nel 1994, Cristel Chiara (1985), protagonista del reality TV La Fattoria e Romina Iolanda (1987).

Albano Carrisi ha inoltre avuto 2 figli dalla compagna Loredana Lecciso, Jasmine Caterina (2001) e Albano Giovanni (2002).

Nell’estate del 2013, Al Bano e Romina Power si sono riuniti, a quanto pare solo professionalmente e per un’ultima volta, per uno spettacolo a Mosca. In seguito si esibirono come ospiti al Festival di Sanremo 2015. Si esibirono anche ad Atlantic City, negli Stati Uniti, nell’aprile 2015, e in seguito a Los Angeles. Il 30 maggio 2015, Al Bano ha recitato insieme a Romina Power in uno spettacolo all’Arena di Verona, davanti a un pubblico di 11.000 persone, tra cui il loro figlio Tyrone Power Jr. e altri ospiti speciali. Lo spettacolo è stato trasmesso dalla RAI ed è stato visto in oltre otto paesi da 51.000.000 di spettatori in tutto il mondo, con uno share del 37%.



Attualmente Al Bano vive nella sua casa di Cellino San Marco dove si occupa anche di enologia. E’ uno dei coach nel talent show The Voice of Italy. Insieme a Romina Power ha vissuto l’emozione di diventare nonno grazie alla figlia Cristel, mamma di due bambini: Kay Luksic e Cassia Ylenia.



Discografia

