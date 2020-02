Kate Middleton, futura regina d’Inghilterra, ha fatto della perfezione il suo biglietto da visita. Sempre impeccabile, sempre sorridente, sempre magrissima dopo ogni gravidanza, la Duchessa di Cambridge non ha avuto paura, però, di confessare le zone d’ombra di una vita (apparentemente) perfetta.

Ogni membro senior della Famiglia Reale Britannica tende ad occuparsi di un certo tipo di argomenti e di eventi di beneficenza, in genere quelli che sono più vicini sia al suo ruolo istituzionale sia ai suoi interessi e al suo carattere.

In virtù del suo particolare talento nell’essere madre, e probabilmente per riconoscerle l’onore di aver messo al mondo un erede al trono d’Inghilterra, Kate si è sempre occupata di madri e di maternità nel corso dei suoi impegni pubblici.

Oltre a questo è coinvolta anche in moltissimi progetti ed enti di beneficenza che coinvolgono i bambini e più in generale l’infanzia.

Proprio nell’ambito di uno di questi progetti, intitolati “Le 5 grandi domande sugli under 5”, Kate Middleton ha deciso di rivelare i segreti più scomodi dell’essere contemporaneamente madre e futura regina, personaggio pubblico e persona privata.

Il risultato? Un quadro perfetto nelle sue imperfezioni, che eclissa elegantemente tutte le ineleganze e lo scompiglio che Meghan Markle ha portato nella famiglia reale con il suo matrimonio e con la sua gravidanza.

Kate Middleton alle madri: “Tutte abbiamo sensi di colpa”

Tutte le madri, sia quelle che lavorano sia quelle che si dedicano completamente alla famiglia, sono preda dei sensi di colpa: è quello che ha coraggiosamente ammesso la Duchessa di Cambridge in pubblico, durante una trasmissione radiofonica incentrata sui temi della maternità e dei primi anni di vita dei bambini.

La futura Regina d’Inghilterra ha infatti affermato di soffrire moltissimo quando i suoi figli si lamentano del fatto che non sia lei ad accompagnarli a scuola, ed è certa che questa sia una sensazione che tutte le madri conoscono benissimo.

Come si supera una situazione del genere? Ecco la risposta di Kate: “Tutti abbiamo giornate buone e giornate cattive” ed è giusto farsi aiutare”. La Duchessa ha spiegato che tutto è cambiato nel momento in cui ha realizzato di non dover affidarsi esclusivamente alle proprie forze, ma che è perfettamente naturale chiedere aiuto quando non si riescono a gestire tutti gli impegni: lasciare un bambino con una tata non è poi una cosa così brutta come potrebbe apparire a una madre alle prime armi.

Naturalmente tutto è stato molto più difficile con la prima gravidanza: Kate ha ammesso che lei e William hanno impiegato molto tempo a trovare un nuovo equilibrio, dal momento che quello che esisteva prima era stato completamente, profondamente sconvolto dall’arrivo di George. “Pensavo che tutto sarebbe tornato com’era prima, ma ho completamente sottovalutato l’impatto che [George] ha avuto sulla nostra vita e penso che chi no ha figli non possa rendersene conto”.

In famiglia a soffrire di più il cambiamento pare sia stato William, il quale ha (poco regalmente) esclamato in più di un’occasione “Oh mio dio, è questo essere genitori?”

C’è da dire che, contrariamente a quanto ci si aspetti, Kate e William hanno deciso di badare ai propri figli da soli ogni volta che è possibile farlo, li accompagnano a scuola e confermano la propria partecipazione a molti eventi mondani a seconda delle esigenze dei bambini.

Il terrore dietro la perfezione: l’incubo di Lady Diana

Ogni volta che Kate Middleton ha partorito un bambino, l’attesa della stampa è stata enorme, soprattutto in occasione della nascita del primogenito George.

Già all’epoca tutti rimasero sbalorditi dall’apparente perfezione della Duchessa, che sembrò essere uscita dalla gravidanza con grande facilità e rimettendosi immediatamente in forma.

Dietro i sorrisi e l’apparente rilassatezza con cui Kate e William in quell’occasione si concessero ai fotografi, c’era moltissima tensione: “E’ stato piuttosto terrificante. […] Inoltre avevamo un neonato, eravamo genitori inesperti, quindi c’era ogni sorta di emozioni contrastanti.

Inoltre, non si può dimenticare che Kate è stata sempre, continuamente, messa a paragone con Lady Diana, dal momento che era la prima donna a entrare ufficialmente nella vita dei figli di Lady D dopo la loro scomparsa. Anche vivere costantemente il confronto è stata una pressione che Kate ha dovuto imparare a sopportare.

Successivamente le cose sono andate via via migliorando, e al momento della nascita della Principessa Charlotte e del Principe Louis, Kate e William avevano le idee molto più chiare.

Quello che ancora lascia qualche dubbio alla Duchessa è: “Come farò a uscire in automobile portandoli con me tutti insieme?” Del resto, è una domanda che tutte le madri si sono poste almeno una volta nella vita.

La rivincita su Meghan Markle

In tutto questo, a complicare ulteriormente la vita di Kate c’è stato il divorzio dalla famiglia reale messo in atto da Meghan e Harry. I doveri istituzionali dei due ex membri senior della famiglia reale sono stati divisi tra tutti gli altri e, da quando Meghan è sparita Kate ha aumentato in maniera esponenziale il suo impegno pubblico.

Come Kate Middleton riesca a tenere perfettamente ed elegantemente in equilibrio il suo ruolo di futura regina e il suo ruolo di madre, senza soccombere allo stress e alle critiche dei media, è un piccolo miracolo che la Duchessa di Cambdidge sembra essere in grado di attuare ogni giorno da anni, mentre la Markle, con i suoi intrighi e il suo vittimismo, ha resistito poco più di un anno.

