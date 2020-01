Il padre di Meghan Markle: “Mia figlia? Ha deciso di rovinare tutto”

Il padre di Meghan Markle ha commentato per la prima volta la storica scelta di sua figlia e di Harry: ancora una volta è la famiglia di Meghan a criticare più duramente di chiunque altro le scelte della Duchessa.

Fin da quando Meghan Markle divenne famosa nell’ambito della cronaca rosa per il fidanzamento con Harry d’Inghilterra, Thomas Markle ha recitato la parte dell’antagonista.

Il padre, dipinto dalla figlia come una persona aggressiva ed egoista, era già ai ferri corti con Meghan prima che la donna incontrasse il suo futuro marito ma, fin dal momento in cui la frequentazione di Harry e Meghan divenne ufficiale, Thomas ha dato il peggio di sé.

Dopo aver consegnato ai paparazzi lettere e fotografie private di Meghan, Thomas Markle si è guadagnato il non invidiabile primato di nemico numero uno dei Duchi di Sussex, i quali nel 2018 si guardarono bene dall’invitare l’odiato genitore di Meghan al royal wedding.

In quell’occasione, come ricorderanno tutti, fu l’impeccabile Principe Carlo ad accompagnare Meghan per metà della navata della chiesa, lasciando poi che la sposa giungesse da sola all’altare come sua volontà.

All’epoca Thomas Markle affermò di essere stato enormemente addolorato per la scelta della figlia ma non ha mai smesso di criticare il suo operato. Come c’era da aspettarsi il padre di Meghan ha avuto moltissimo da ridire anche in merito al recente divorzio dei Sussex dalla famiglia reale: lo ha fatto in una lunga intervista televisiva rilasciata a Channel 5 e andata in onda poche ore fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE => Royal Wedding, l’evento e i retroscena

Il padre di Meghan Markle contro Harry

Se, in qualità di genitore, ha tutto il diritto di commentare e criticare le scelte e il comportamento di sua figlia, nell’ultima intervista televisiva il padre di Meghan Markle si è arrogato il diritto di commentare anche il comportamento del Principe Harry.

Stando a quello che ha rivelato l’uomo, lui e il Principe non si sono mai conosciuti di persona: hanno avuto soltanto contatti telefonici all’epoca del Royal Wedding e, durante l’ultimo di essi, Harry avrebbe riagganciato bruscamente dopo una violenta discussione.

In seguito i Sussex non hanno mostrato alcuna volontà di ricucire i rapporti con Thomas Markle, tanto che l’uomo non ha mai incontrato suo nipote Archie. Tutta un’altra storia per la madre di Meghan, quella Dora che è stata accolta con tutti gli onori durante il matrimonio e che ha trascorso le feste di Natale con Harry, Meghan e il loro bambino.

Il giudizio del padre di Meghan sul comportamento di sua figlia e del Principe Harry potrebbe dunque essere stato inasprito proprio dall’atteggiamento evitante tenuto dai due negli ultimi mesi. Sta di fatto che le critiche di Thomas Markle sono tra le più dure che i Sussex abbiano mai ricevuto dal momento in cui hanno compiuto il famoso “passo indietro”: “Si stanno comportando come anime perdute. Ogni ragazza vorrebbe diventare principessa, lei sta gettando via questo sogno per i soldi. È imbarazzante”.

Proprio ai soldi torna a far riferimento l’uomo in uno dei suoi ultimi post di Instagram: sul suo profilo ufficiale ha pubblicato una vecchia fotografia che lo ritrae insieme alla figlia e ha scritto “Dei soldi non mi importa”, come a sottolineare la diversità tra il suo atteggiamento e quello di Meghan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thomas Markle (@thomas_markle_official) in data: 8 Ott 2019 alle ore 2:22 PDT

Ancora una volta, quindi, Meghan viene dipinta come una donna egoista e manipolatrice, avida di denaro e di potere che ha strappato un uomo non solo dalla sua famiglia ma anche dalla missione per la quale è stato cresciuto fin dal momento in cui è venuto al mondo.

La conseguenza peggiore di tutto questo? L’indebolimento della monarchia inglese e la messa in ridicolo della famiglia reale: “Quando si sono sposati hanno assunto l’obbligo di far parte dei reali e di rappresentarli. Questa è una delle più grandi istituzioni della storia e loro la stanno distruggendo, indebolendo e la stanno rendendo squallida e ridicola.”

Per quanto riguarda il futuro, Thomas Markle non sembra guardare avanti in maniera ottimistica: a suo modo di vedere non c’è alcuna possibilità che i rapporti con Harry e Meghan possano migliorare, almeno fino a che lui rimarrà in vita. “Ci rivedremo quando sarò sepolto” ha commentato amaramente. E c’è da aggiungere che, nella famosa telefonata con Harry, su questo stesso argomento il padre di Meghan affermò: “Così potrete fingere di essere addolorati”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.