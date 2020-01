Attimi di panico questa mattina per Martina Nasoni, vincitrice dell’ultimo Grande Fratello. Insieme alla madre è stata aggredita a parole e con gesti da un uomo.

Appena il tempo di tornare a casa dall’impegno in tv con Barbara D’Urso e Martina Nasoni è stata protagonista involontaria di un brutto episodio. La vincitrice del GF 16 questa mattina era in stazione insieme alla mamma nella sua Terni. Una giornata come le altre, ma non è cominciata nel migliore dei modi.

A raccontarlo è stata la stessa Martina con una Instagram Story. Ha spiegato che era ferma sulla banchina ad aspettare il treno in compagnia della madre. All’improvviso si è avvicinato a loro un ragazzo, mai visto prima, e sono cominciati minuti da incubo: “Un ragazzo visibilmente alterato – ha scritto l’ex gieffina – ci ha aggredite con parolacce, minacce e spintoni. Grazie al tempestivo intervento di un giovane e delle forze dell’ordine, chiamate da mia madre, ne siamo uscite illese”.

In effetti a dare loro una mano è stato un altro ragazzo, sudamericano, che era lì ad attendere pure lui.

Martina Nasoni, paura passata. Le sue parole su Daniele

Nel giro di poco comunque sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviara che hanno bloccato l’aggressore e lo hanno subito identificato. Sarebbe un trentenne, che risulta incensurato. E si sarebbe giustificato dicendo che le due donne lo avevano provocato, quindi lui avrebbe soltanto reagito.

In realtà pare che altri testimoni che hanno assistito alla scena abbiano confermato la versione di Martina e della mamma. Per ora all’uomo non è stato fatto nulla, ma nelle prossime ore l’ex gieffina valuterà o meno se denunciarlo e passare così alle vie di fatto. La bella indimenticata protagonista dell’ultimo Grande Fratello su Canale 5 era reduce dall’ospitata a Pomeriggio Cinque nella quale aveva ancora una volta parlato della sua storia con Daniele Del Moro.

La storia con il ragazzo conosciuto all’interno del reality è stata forte e appassionata per qualche settimana, ma da diverso tempo i due fanno vita separata. E adesso lui è alla ricerca di un nuovo amore come tronista di Uomini e Donne. Martina al momento non sembra interessata a corteggiarlo di nuovo e ad avere un rapporto diverso con lui. Anche se “gli auguro il meglio, gli auguro di essere felice, gli auguro di riuscire ad emozionarsi nella vita perché è davvero la cosa più importante” ha detto.