Harry e Meghan | Il passo indietro della coppia Royal – VIDEO

Harry e Meghan | Il passo indietro della coppia Royal più discussa del Regno Unito. Quali sono le motivazioni che hanno spinto il principe Harry a ritrattare? – VIDEO

Harry e Meghan sembrano aver fatto “dietrofront” e l’obiettivo di abbandonare per sempre la Royal Family sembra essere sfumato. Quali sono state le motivazioni che hanno spinto il principe Harry a un tale passo indietro?

Sembra proprio che la decisione sia arrivata direttamente dal principe Harry, il quale ha dichiarato: “Non vi parlo come un principe o come un duca, ma come Harry. La nostra speranza era di continuare a servire la regina… Purtroppo, questo non è stato possibile”. Scopri il resto nel video in alto

