Pechino Express | Asia Argento costretta al ritiro: “Dolore mostruoso”

Pechino Express perde Asia Argento, che viaggiava in compagnia di Vera Gemma. L’attrice è stata costretta al ritiro da un gravissimo incidente, ma il dolore fisico era molto minore di quello emotivo.

Asia aveva partecipato a Pechino Express per tornare in televisione con un programma avventuroso e fuori dagli schemi, eppure la sfortuna ha continuato a perseguitare la figlia di Dario Argento anche all’altro capo del mondo.

Asia si trovava infatti in Thailandia quando un banale incidente le ha provocato delle gravissime conseguenze fisiche ma soprattutto l’enorme dolore di dover interrompere l’esperienza televisiva sul più bello.

Circondata dall’affetto dei telespettatori e da quello dei telespettatori, Asia non è riuscita a trattenere le lacrime in uno straziante discorso d’addio.

Asia Argento lascia Pechino Express: si è rotta un ginocchio

Per passare a una tappa all’altra del loro difficilissimo viaggio, i concorrenti di Pechino Express devono superare una serie di prove che mettono in luce sia le loro doti di adattamento sia la loro tenacia, nonché lo spirito di squadra che sono riusciti a instaurare con il proprio compagno.

La prova che ha decretato la fine del viaggio per Asia Argento è stata una prova di raccolta di frutta: i concorrenti dovevano raccogliere più frutta possibile e trasportarla su un carretto.

Purtroppo, durante le operazioni di raccolta, Asia è scivolata e ha sbattuto violentemente il ginocchio contro un ferro del carretto che le concorrenti stavano utilizzando.

Resistendo al dolore lancinante, l’attrice era addirittura riuscita a portare a termine la prova ma la situazione era troppo grave per essere ignorata: Asia ha dovuto lasciare il programma.

A spiegare perché è stata lei stessa, reggendosi su un paio di stampelle e con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra. “Mi sono rotta un ginocchio” ha detto amaramente.

Il suo discorso di saluto ai suoi compagni di viaggio e a un commosso Costantino della Gherardesca è stato interrotto da tanti singhiozzi: “A parte il dolore fisico mostruoso, il più grande è andarmene, però … c’est la vie!”

Costantino si è fatto ambasciatore di quello che è il sentimento comune, sia degli altri concorrenti sia degli spettatori dello show, che hanno visto in Asia moltissime qualità positive: “Dispiace molto anche a me, perché sei stata una viaggiatrice forte, coraggiosa ma soprattutto molto simpatica!”

Asia è stata salutata da un applauso da parte di tutti i concorrenti, che hanno voluto celebrare la sua partenza con una foto ricordo che ha immortalato Asia al centro della formazione, con le stampelle e l’ingessatura.

Due mesi di dolore e musica

Abituata a dare sempre un’interpretazione artistica della propria vita, Asia ha voluto farsi scattare da Jacopo Benassi alcune fotografie che la vedono sul suo letto, piegata sull’ingessatura che le immobilizza la gamba.

L’attrice ha confidato ai propri follower di aver passato 50 giorni a letto dopo essersi rotta il ginocchio e il dito del piede, e che sono state giorante interminabili.

Asia ne ha approfittato per mettere il proprio dolore in musica e comporre le canzoni che andranno presto a costituire un album musicale intitolato Music From My Bed.

L’album conterrà 14 tracce originali scritte e registrate da quel letto da cui Asia, come una moderna Frida Khalo, non ha potuto alzarsi per quasi due mesi.

L’incidente tra l’altro è avvenuto sul finire dello scorso Ottobre, durante le registrazioni del reality show, ma Asia non ha mai potuto parlarne per non violare le clausole di riservatezza che impediscono ai concorrenti di rivelare dettagli inerenti allo show che potrebbero rovinare la visione da parte dei telespettatori.

Si è trattato di un ennesimo periodo lungo e profondamente difficile da affrontare per la figlia di Dario Argento, la quale non ha ancora superato il dolore per la morte dell’amatissimo compagno Anthony Bourdain che, circa due anni fa, ha scelto la via del suicidio.

