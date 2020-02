Elodie conferma la lite con Masini a Sanremo e svela: “Non voglio parlarci”

Elodie ha confermato la lite con Marco Masini al Festival di Sanremo 2020. La cantante non vuole più parlare con il suo collega

Negli scorsi giorni, si è a lungo parlato di una presunta lite tra Elodie e Marco Masini. La lite sarebbe avvenuta poco prima di Sanremo 2020, ma durante la manifestazione i due artisti si sarebbero perfino chiariti.

Qualche ora fa, però, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ai microfoni di Radio Due Social Club, non solo ha confermato la lite ma anche rivelato che lei, almeno per il momento, non ha nessuna intenzione di voler parlare con il suo collega in quanto ci è rimasta male per le parole dette sulla sua fisicità.

“Mi ha detto in svariate occasioni, in cui gli ho fatto più volte notare che questo tipo di battute non mi facevano sorridere, che dovrei mangiare di più” ha confidato Elodie sulla lite con Marco Masini a Sanremo.

“Mi ha detto mangia un po’ di nutella. Io già mi faccio i problemi per il mio fisico, non mi piace la mia magrezza, ti faccio notare che certe battute non piacciono e tu continui?” ha proseguito la cantante e, non appena i conduttori le chiedono se è disposta a fare pace con lui, risponde: “Non voglio più parlarci, almeno per ora”.

Sanremo 2020 | Elodie su Marco Masini: “Non l’ho trovato elegante”

Elodie ha, quindi, confermato la lite con Marco Masini a Sanremo, raccontando nel dettaglio come sono andate le cose tra i due.

“Tutto è iniziato quando noi cantanti ci siamo riuniti per fare la cover di Tv Sorrisi e Canzoni” ha spiegato l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. “Ha fatto battute sulla mia magrezza dicendo che non mangiavo, poi ha continuato anche a Sanremo. Cioè, io ho già l’ansia di dovermi esibire e tu mi dici certe cose?” ha proseguito la compagna di Marracash. “Ma quando una donna mette su qualche chilo, glielo si fa notare? Io onestamente l’ho trovato poco elegante, poi sono una un po’ permalosa, quindi adesso deve passarmi, ma non mi è piaciuto. Anche perché io mangio, e pure parecchio, e non mi va che si insinui che io soffra di qualche disturbo” ha concluso Elodie delusa da Marco Masini.

Il cantante, almeno per il momento, ha preferito non replicare su quanto accaduto tra lui e l’interprete di Andromeda, che recentemente ha raccontato anche un inedito retroscena sulla sua vita, al Festival di Sanremo.

Magari deciderà di scusarsi privatamente per quanto accaduto nella città dei fiori?

Elodie, intanto, continua a godersi il successo del suo terzo album di inediti. Concentrata, più che mai, sulla sua musica e chiarire con Marco Masini su quanto accaduto a Sanremo, almeno per il momento, non è tra le sue priorità.