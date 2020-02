Makeup di Elodie a Sanremo 2020 | un capolavoro firmato Daniele Lorusso

Il makeup di Elodie per Sanremo 2020 è stato senza dubbio il più ammirato e sarà il più copiato, soprattutto dalle donne con gli occhi verdi. A realizzarlo, il bravissimo makeup artist Daniele Lorusso.

Dietro le quinte della kermesse musicale più seguita al mondo, il festival di Sanremo, non poteva mancare l’arte di Daniele Lorusso che ha contribuito a rendere praticamente perfetta la cantante Elodie, fasciata in abiti Versace che l’hanno consacrata a ‘divina’ in questa settantesima edizione del festival.

Il suo viso bellissimo e i capelli corti che lo incorniciano in modo davvero femminile e aggraziato, sono stati enfatizzati da un makeup look meraviglioso che Mr Daniel makeup, ha studiato per lei. Scopriamo insieme tutti i segreti del trucco di Elodie per poterlo realizzare.

Elodie a Sanremo | i segreti del suo makeup

Occhi in primo piano per la bellissima Elodie, il cui makeup è stato realizzato da Daniele Lorusso, ambassador Lancome, che ha curato il beauty look della cantante. Una cat woman elegante e sensuale con uno sguardo magnetico reso tale dalle nuances scelte per risaltare perfettamente il colore verde dei suoi occhi.

Una bordatura completa dell’occhio allungata verso l’esterno, resa ancor più drammatica dalle ciglia finte. Le sopracciglia ‘naturali’ ma stilose e curate in ogni minimo dettaglio, hanno regalato ad Elodie quell’aura nature davvero raffinata, ma il cuore del makeup occhi è senza dubbio il colore.

Daniele Lorusso ha scelto per lei tutte le tonalità dei marroni direttamente dalla palette Lancome Hypnose n.03 Brun Adore. Un vero e proprio contouring dell’occhio che ha reso magnifico con un gioco di luci e ombre, sfumate anche sulla rima palpebrale inferiore. Uno smokey eye morbido, avvolgente e senza dubbio femminile.

I lineamenti del viso, scolpiti da un leggero contouring sempre sui toni caldi e i punti luce enfatizzati da un illuminante perfetto per reggere l’impatto con il flash dei fotografi. Labbra nude, glossate e sensuali per tutte le serate.

Un makeup look che si può riproporre in modo più soft per tutti i giorni, magari eliminando le ciglia finte e utilizzando un buon mascara nero, basterà avere una palette di ombretti nude e caldi e lo sguardo dagli occhi verdi diventerà magnetico.

