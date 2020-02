Il bravissimo makeup artist Daniele Lorusso in arte MrDanielmakeup, ha ricreato un trucco coloratissimo della guru del makeup Nikkie Tutorials. Scopriamo come realizzarlo.

L’estate sta arrivando e il colore sarà protagonista del makeup. Regina assoluta dei trucchi ‘colorful’ è la guru del makeup Nikkie Tutorials, una vera artista del trucco e del contouring con cui scolpisce i suoi lineamenti.

A ricreare il look coloratissimo è il nostro makeup artist Daniele Lorusso in arte MrDanielmakeup che seguirà passo dopo passo tutti gli step del makeup di Nikkie. Scopriamo come realizzarlo nel video tutorial!

Nilkkie tutorials makeup con Mr Daniel | il video tutorial

Per ricreare il makeup di Nikkie Tutorials, avrete bisogno di:

primer viso

fondo liquido viso

correttore

cipria in polvere per baking

blush

kit contouring

illuminante

ombretti colorati

ciglia finte superiori e inferiori

strass adesivi

prodotti per sopracciglia

rossetto nude

pennelli per makeup

Una volta preparata la base per il makeup con il primer, il fondotinta e aver corretto imperfezioni ed occhiaie con il correttore, applicare la cipria in polvere con la tecnica del baking che successivamente andrà rimosso con un pennello dalle setole dense.

Il trucco occhi sarà il protagonista di questo look ed i colori saranno vibranti e accesi, perfetti per una serata in cui si vuole adottare un look davvero strong e di grande effetto. Il primo prodotto da applicare sarà il primer per occhi per poter creare una base neutra su cui rendere i colori più accesi ed il primo colore da applicare sarà il giallo all’interno dell’occhio.

Il secondo colore sarà il fucsia magenta e si applicherà sulla piega dell’occhio nella parte esterna dell’occhio. Sull’angolo esterno dell’occhio si applicherà il viola e si sfumerà verso l’alto. Il colore blu andrà applicato sulla rima palpebrale inferiore con un pennellino a penna. Al centro della palpebra mobile andrà applicato l’ombretto color champagne sfumandolo verso il viola.

Ultimo step del trucco occhi, l’applicazione delle ciglia finte sia sulla rima palpebrale superiore che inferiore, dove andranno aggiunti anche degli strass adesivi.

Il look sarà completato da un leggero contouring, dal blush e dall’applicazione dell‘illuminante sugli zigomi. Le labbra saranno definite con una matita e un rossetto nude molto chiaro e rigorosamente matte.

