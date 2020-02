I cani sono a tutti gli effetti considerati dei membri della famiglia e molte volte quelli più divertenti e dispettosi. Ecco perché molto spesso rubano pantofole e calzini.

Sono l’amore a quattro zampe, coloro che riempiono le nostre giornate, ci amano, ci donano attenzioni incondizionate e tutto questo in cambio di una ciotola di cibo e tante carezze. Un cane che vive in famiglia e vive ogni giorno esperienze insieme a tutti i membri della famiglia deve essere necessariamente un cane educato e un buon cittadino, ma a volte, il gioco prende il sopravvento e i nostri cani trafugano calzini dal cesto della biancheria e rubano le nostre pantofole, cosa che molto spesso costa loro una ‘sonora sgridata’.

Esiste però un motivo ben preciso per cui i cani rubano pantofole e calzini e una volta che ne verremo a conoscenza, non li sgrideremo più.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ecco cosa fare se un ‘cane guida’ si avvicina senza padrone

Perché i nostri cani rubano pantofole e calzini | il vero motivo vi stupirà

Chi ha la fortuna di condividere la propria vita con un cane, sa benissimo che ogni tanto o anche molto spesso, pantofole e calzini si ritrovino nella cuccia di Fido. Questo gesto, viene troppe volte considerato un dispetto da parte del nostro cane, una marachella che ripaghiamo con una sgridata, ma la realtà è che questo gesto è ben lontano da essere un dispetto, ed il vero motivo vi renderà felici.

Il cane si dice, sia il miglior amico dell’uomo ed in effetti un amico a quattro zampe crea con il suo padrone un legame indissolubile, di straordinaria complicità e dedizione reciproca. Proprio per questo i nostri cani vorrebbero stare sempre accanto a noi e in nostra assenza potrebbero addirittura vivere la sindrome dell’abbandono. Tante volte si ritrovano dunque a rubare pantofole e calzini, pregni del nostro odore, per averci sempre accanto.

Per loro, l’odore del proprio padrone, funziona come un potente calmante, tanto è che a volte li ritroviamo addormentati con la pantofola tra le zampine. Uno dei motivi potrebbe dunque essere quello di averci sempre accanto a loro, ma esistono anche altre motivazioni per cui i cani rubano le pantofole e molto spesso dipende dalla razza.

I cani da ‘riporto’, come i golden retriver per esempio, tendono per loro natura a seguire il loro istinto e trovano le ciabatte conservandole nella loro cuccia. Altro motivo, da non sottovalutare, potrebbe essere la mancanza di oggetti ludici che intrattengano il cane. Il cane, annoiato, tende per esempio ad accumulare oggetti e per istinto prende con se quelli con l’odore più familiare. Esistono in commercio giochini adatti ad intrattenere il nostro amico, perfetti per esempio quelli che possono essere farciti con del cibo, ideali da lasciar loro a disposizione quando li lasciamo in casa per andare a lavoro.

Insomma il cane, non fa dispetti ma agisce per istinto e dedizione. Se ci ruba le pantofole è per averci sempre accanto a se!

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ecco i cibi che fanno male al tuo cane