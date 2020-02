Prendersi cura del proprio intestino è indispensabile per una vita sana e appagante. Ecco, quindi, le cattive abitudini che andrebbero cambiate il prima possibile.

L’intestino è un organo estremamente importante per il benessere di ognuno di noi. Posto alla fine dell’apparato digerente è l’organo più lungo che abbiamo, tanto da misurare fino a 7 metri. Le sue funzioni sono diverse e la sua salute è così importante che ad oggi viene definito anche il secondo cervello.

All’intestino e al suo benessere si deve infatti una vita sana e di qualità e questo perché quando qualcosa non va come dovrebbe a risentirne è l’intero organismo, mente compresa. Cosa fare quindi per prendersene cura? Oltre a mangiare in modo corretto è bene evitare di mettere in atto alcune abitudini errate che spesso si hanno senza sapere quali danni possono causare ma che tendono a danneggiare il microbioma, indispensabile per il benessere dell’intestino.

Scopriamo quindi le più importanti, al fine di cambiarle al più presto e di poter contare su un intestino sano e felice.

Intestino: le abitudini da eliminare per il suo benessere

Aver cura del proprio intestino è uno dei modi più efficaci per prendersi cura della salute in generale. Un intestino che funziona nel modo corretto porta infatti a non avere gonfiori, senso di pesantezza, emicranie, nausee e pessimo umore. In altre parole, prendendosene cura ci si assicura di star bene e di condurre una vita il più possibile serena e rilassata. Per far si che ciò avvenga, ecco quali sono le abitudini da eliminare al più presto.

Mangiare il classico cibo spazzatura. È bene ricordare che per avere un intestino sano è importante mangiare cibi sani. L’abuso del così detto junk food (ovvero cibi conservati, insaccati, fritti e alimenti di norma noti per essere gustosi ma poco sani) provoca infiammazione all’intestino che, pertanto, inizia a lavorare male. Questi alimenti andrebbero sostituiti il più possibile con frutta e verdure che, al contrario, sono ricche di fibre che fanno bene all’intestino e lo depurano.

Mangiare carne rossa. Anche tra i così detti alimenti sani ce ne sono alcuni che andrebbero evitati e tra questi spicca la carne rossa. Di difficile digestione, la carne rossa ha infatti grassi saturi e scarti vari che alla lunga danneggiano e infiammano l’intestino.

Fare troppo uso di latticini. I latticini vanno bene in dosi moderate perché se si esagera, la quantità di grassi ed il lattosio possono provocare problemi di digestione e di conseguenza infiammare l’intestino. A maggior ragione, se si soffre di stitichezza o di episodi ricorrenti di diarrea, è il caso di considerare quanti se ne stanno consumando e cambiare le proprie abitudini in tal senso.

Far uso di antibiotici. Gli antibiotici tendono a rovinare la flora batterica e ciò danneggia inevitabilmente l’intestino. È quindi importante farne uso solo quando a prescriverli è il medico ed evitare a tutti i costi il fai da te.

Condurre una vita stressante. Infine, un grande nemico dell’intestino è lo stress. Quando si conduce uno stile di vita stressante, le conseguenze si ripercuotono anche sull’intestino che è direttamente coinvolto nell’elaborazione dello stress. Alcune delle conseguenze sono una mobilità intestinale alterata e la produzione di troppi ormoni come, ad esempio, il cortisolo (noto anche come ormone dello stress). Per far star bene l’intestino è quindi importante cercare di condurre il più possibile una vita rilassante o quanto meno esente da fonti di stress che si possono evitare.

Iniziando a cambiare le proprie abitudini si possono ottenere dei benefici impensabili che porteranno gradualmente (e in base a quanto si sceglie di cambiare) a risultati sempre più importanti. Poter contare su un intestino sano regalerà una vita sicuramente migliore e più piacevole da vivere.

Fonte: Viverepiùsani.it