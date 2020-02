Elodie | “A casa c’era violenza, facevo la cubista ed ero violenta”

Elodie, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vice ha ripercorso il suo passato: “a casa c’era violenza, facevo la cubista ed ero violenta”.

Elodie Di Patrizi si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Vice partendo dall’infanzia vissuta a Roma fino agli anni che ha trascorso in Puglia dove lavorava come cubista fino alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi che le ha cambiato la vita.

“Mio padre è un ex musicista. Ha suonato per strada per tanti anni e mia madre faceva la colletta. Io mi vergognavo perché i compagni di classe potevano pensare che facesse l’elemosina. I miei si sono separati quando avevo 8 – 9 anni. C’era violenza a casa, non si sono separati bene. Cercavo di essere protettiva con mia sorella più piccola. Sono stata molto incazzata con la mia famiglia. È giusto proteggere l’infanzia di un bambino. Io sono cresciuta troppo presto. Dicevo: ‘Ma questi che caz** fanno?‘”.

Elodie: “facevo la cubista. Io sono coatta, ho spaccato mani, telefoni, ero violenta”

La vita di Elodie non è stata facile. A 19 anni si trasferisce in Puglia dove comincia a lavorare come cubista:

“A 19 anni sono andata a vivere a Lecce. Ho fatto la cubista per anni. Il destino si diverte. Era il lavoro che faceva mia madre e quando l’ho scoperto mi sono incazzata. Pensavo fosse un lavoro da poco di buono. Mi capitava che ci fossero quelli che ti facevano 200 video da sotto o che magari ti toccavano la caviglia. Io sono coatta, ho spaccato mani, telefoni, ero violenta. Non me ne fregava niente. La borgata lì mi è servita. Non devi permetterti di pensare che se sto lì, hai il permesso di toccarmi o che dopo vengo a casa tua”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Fondamentale nella vita della cantante è stata la scuola di Amici di Maria De Filippi:

“Amici è la casa popolare, X-Factor è il talent chic. Amici per me è stato importantissimo. Quella storia mi ha dato la possibilità di rimettermi in riga. La cosa che mi è piaciuta è che Maria De Filippi non ha mai strumentalizzato la mia storia e io ne ho a pacchetti di storie strappalacrime. Ad Amici non hai più niente a cui pensare se non cantare. Per me è stato terapeutico”.

Da Amici, la vita di Elodie è cambiata. Per lei è arrivato il successo è il Festival di Sanremo dove, dopo la prima esperienza, è tornata nell’edizione 2020 con la canzone Andromeda. Un brano che sta avendo grande successo e che parla della sua storia con Marracash che l’ha sostenuta anche a Sanremo.

“Io sono Elodie, poi sono anche la tipa di Marra e se Marra sta con me evidentemente c’è un motivo. Non mi mette al buio questa cosa. È l’uomo che ho scelto, sono orgogliosa di stare con lui. Resto una donna forte e indipendente e mi fa piacere essere associata a lui. Fabio mi ha insegnato a essere me stessa. La verità funziona. Nel pop siamo più distanti dalle persone. I rapper mi hanno insegnato a essere vicina alle persone. Anche Fabio quando mi ha conosciuto non pensava che io fossi questa, chissà come mai. Avrò la faccia da stronza”.