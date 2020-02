Elodie e Marracash insieme a Sanremo 2020: il rapper raggiunge la fidanzata per la finale e le scrive un messaggio sui social.

Elodie e Marracash sorridenti, felici e innamorati a Sanremo 2020. Dopo averle lasciato il tempo per concentrarsi sul Festival, Marracash ha raggiunto Elodie per la finalissima per dimostrarle il suo amore e il suo sostegno. La cantante ha così pubblicato una bellissima foto su Instagram ricevendo anche il dolce commento del fidanzato.

Elodie e Marracash innamorati a Sanremo: il messaggio del rapper sui social

Come aveva annunciato la stessa Elodie, Marracash ha raggiunto la fidanzata solo per la finale del Festival di Sanremo 2020. Entrambi hanno così pubblicato delle storie su Instagram mostrandosi sereni e, soprattutto, molto innamorati. Marracash ha deciso di sostenere la bellissima fidanzata nell’ultima serata del Festival che l’ha vista assoluta protagonista.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Ho il cuore che scoppia 💕 Grazie per tutto l’amore e supporto che state dando ad Andromeda“, ha scritto Elodie nella didascalia che accompagna la foto di coppia. Tra i tanti commenti che Elodie ha ricevuto c’è anche quello di Marracash che, di fronte alla bellezza e alla bravura del fidanzato, scrive: “no competition”.

Tra i due cantanti che si sono conosciuti per lavoro avendo cantato insieme sulle note della hit estiva “Margarita”, procede tutto a gonfie vele. Oltre ad essere uniti dalla musica, la Di Patrizi ed Elodie sono sempre più innamorati.

Leggi anche—>Sanremo 2020 | Achille Lauro è Elisabetta 1 Tudor: bacio con Boss Doms

Accanto al fidanzato, infatti, l’ex allieva di Amici sfoggia il più bello del sorriso. Quello stesso sorriso con cui ha letteralmente stregato il pubblico di Sanremo che l’ha eletta una delle donne più belle e sensuali del Festival di Sanremo 2020.