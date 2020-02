Elodie Di Patrizi a Sanremo 2020 senza il fidanzato Marracash: “on c’è, l’ho chiamato, è orgoglioso e fa il tifo per me”.

Elodie Di Patrizi è una delle donne del Festival di Sanremo 2020 che ha conquistato tutti non solo con la sua bellezza e il suo stile, ma anche con la canzone Andromeda. In molti, tuttavia, speravano di vederla nella città ligure con il fidanzato Marracash che, invece, ha preferito non esserci. A svelare il motivo è stata la stessa Elodie.

Elodie Di Patrizi a Sanremo 2020 senza il fidanzato Marracash: “è molto orgoglioso di me. Non c’è ora, mi verrà a trovare ma dopo perché devo concentrarmi.

Marracash raggiungerà la fidanzata Elodie a Sanremo solo durante gli ultimi giorni della kermesse canora. Il rapper, probabilmente, arriverà a Sanremo solo per la finalissima. A spiegare il motivo dell’assenza di Marracash è stata la stessa Di Patrizia: “Ho chiamato il mio fidanzato, beh è normale”, ha raccontato la cantante di Andromeda ai microfoni de La vita in diretta.

“Non c’è ora, mi verrà a trovare ma dopo perché devo concentrarmi. Se c’è lui poi mi distrae, voglio stare con lui” – ha spiegato la Di Patrizi che ha poi aggiunto – “È molto orgoglioso, fa il tifo per me. È un momento bello anche della sua carriera, sono molto felice di essere al suo fianco in questo momento e spero di esserlo per tantissimo tempo. È felice anche lui per me, mi dice che farò un bel percorso”.

Sul look sfoggiato sul palco del Festival di Sanremo 2020, infine, l’ex allieva della scuola di Amici ha dichiarato: “È sempre spettacolo la tv, quindi ho studiato bene il look. Volevo stupire le persone, devi regalare un sogno. Siamo tutti normali, però ci sono dei momenti della nostra vita, come la festa dei 18 anni, in cui ti devi sentire speciale e bella, al posto giusto al momento giusto”.