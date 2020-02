Sanremo 2020: Achille Lauro è Elisabetta 1 Tudor durante la finalissima. Show all’Ariston e bacio in bocca al chitarrista Boss Doms.

Bacio in bocca tra Achille Lauro e Boss Doms. Per la finalissima del Festival di Sanremo 2020, Achille Lauro ha deciso di osare. Dopo essersi presentato sul palco del Teatro Ariston nei panni di Elisabetta 1 Tudor, nel corso dell’esibizione, Achille Lauro bacia sulla bocca il suo chitarrista Boss Doms mandando in delirio il web che lo ha già eletto il vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Achille Lauro è il vincitore del Festival di Sanremo 2020 per lo show che ha regalato al pubblico del Teatro Ariston e ai telespettatori. Il look della finalissima di Sanremo 2020 di Achille Lauro è quello di Elisabetta 1 Tudor. Nel corso della performance sulle note della canzone Me ne frego, Achille Lauro, come dice proprio ilo suo brano “se ne frega” delle critiche e dà vita ad un’esibizione spettacolare che si conclude con il momento che i fans aspettavano sin dalla prima serata ovvero il bacio al chitarrista Boss Doms.

Il gesto di Achille ha letteralmente scatenato il popolo dei social. “Vi prego mandiamo Achille Lauro all’Eurovison, potremo finalmente battere il trash nordeuropeo!”, cinguetta un utente su Twitter. E altri aggiungono: “grazie Achille”, “Vergine sposa della patria, del popolo, dell’arte e difensore della libertà. Voglio Achille Lauro Regina d’Italia”, “Ma dopo lo spettacolo di Achille Lauro veramente continuate a partecipare? Una performance assolutamente meravigliosa, così si fa spettacolo“.

E ancora: “più che un cantante è un performer, non credo lo faccia per fare notizia ma perché ci crede proprio e come dice la canzone, se ne frega e perciò merita rispetto, a differenza di tanti ipocriti nello spettacolo. E come ha detto Fiorello, sta avanti”.