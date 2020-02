“Serena Enardu è una buzzurra”: duro attacco di Patrick Ray Pugliese alla gieffina dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020.

Patrick Ray Pugliese si scaglia contro Serena Enardu. Dopo aver visto la reazione che Serena ha avuto di fronte all’attacco di Pedro, fratello di Pago, che l’ha accusata di aver messo i like alle foto del tentatore Alessandro Graziani poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Patrick non ci sta e punta il dito contro l’ex tronista.

Patrick Ray Pugliese attacca Serena Enardu al Grande Fratello Vip 2020: “è una buzzurra. Se avesse trattato me così ciao proprio”

Patrick Ray Pugliese non giustifica l’atteggiamento di Serena Enardu che si è lasciata andare ad un duro sfogo nei confronti di Pago.

“È stata una caduta di stile” ribadisce Patrick parlando con Andrea Denver. “Non voglio giudicare ma una situazione del genere l’avrei tenuta lontano dalle telecamere”, aggiunge.

Pugliese che cerca di restare fuori da tutte le situazioni private dei concorrenti, poi, aggiunge: “Lei non mi sembra molto elegante quando parla. Parolacce, allusioni, frasi crudeli e taglienti. È proprio buzzurra. Con me è gentile, non ci voglio litigare, ma come tratta Pago...Io sarei come il fratello, se lei avesse trattato me così ciao proprio, ma addio!”.

Infine, rivolgendosi ai compagni conclude: “L’altro giorno poteva esprimersi con altri toni”.

Le parole di Patrick Ray Pugliese saranno mostrato a Serena e Pago nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda il giorno di San Valentino? In attesa di scoprirlo, tra Serena e Pago sembra sia tornato il sereno anche se il cantante ha lanciato un avvertimento alla Enardu: se lascerà la casa, la loro storia finirà.