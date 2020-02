GF Vip | Serena Enardu sbotta con Pago nella notte | Video

Serena Enardu si lascia andare ad un amaro sfogo nel cuore della notte nella casa del GF Vip con Pago: “ti farà sempre del male”, video.

Serena e Pago non trovano pace neanche nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo lo scontro con il fratello di Pago, la Enardu si è lasciata andare alle lacrime durante un confronto con il cantante.

“Non riesco a dare alle cose il giusto valore. Probabilmente non sono in grado di stare con un’altra persona. Ho fatto un sacco di errori e ho 43 anni. Io la sento talmente forte la mia libertà che non mi posso snaturare perchè ti farò sempre del male. Anche a Temptation, io mi sono accollata la rottura del nostro rapporto, legata d un tradimento, ma in realtà è successa tutta un’altra cosa e mi sono rotta il caz*o ”, afferma una scossa Serena Enardu.

