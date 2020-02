GF Vip | Pago ha avvisato Serena Enardu che qualora abbandonerà la casa più spiata d’Italia, tra loro è finita

Pago, contrariamente da quanto pensato dagli altri abitanti della casa del GF Vip, non vuole assolutamente vivere quest’esperienza da solo, ma vuole che al suo fianco continui a restare Serena Enardu.

Quest’ultima, però, dopo la diretta di Lunedì sera, sembra nutrire grossi dubbi se proseguire o meno la sua avventura nel reality show di canale 5 e sta pensando di abbandonare il gioco, nonostante questa settimana si trovi in nomination con Licia Nunez.

“Se abbandono il gioco, sappi che tra noi due è finita” ha esordito Pacifico Settembre. “Capito? Resta qui con me”. Pago ha lanciato un avvertimento a Serena Enardu al GF Vip, sperando che la sua compagna possa cambiare idea di fronte a questo ultimatum. Come ha reagito l’ex tronista di Uomini e Donne?

Leggi anche:

Serena e Pago divisi al GF Vip | Alessandro Graziani: “Mi hanno spremuto”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Serena Enardu resta con Pago al GF Vip e attacca gli altri concorrenti

Serena Enardu, dopo attimi di esitazione dovuti alla difficile diretta di lunedì sera con il Grande Fratello Vip, ha scelto di continuare la sua avventura nella casa più spiata d’Italia. Anche se l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Pago, che ieri le ha chiesto di allontanarsi da Licia Nunez perché gay. Che cosa ha detto?

Serena ha criticato gli altri concorrenti, affermando che loro possono tranquillamente nominarla, visto che lo ha chiesto lei, ma non possono permettersi di nominarla perché deve chiarire la sua storia con Pago del GF Vip lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere.

“Questa è una decisione che devo prendere io, non di certo loro” ha sbottato Serena Enardu al Grande Fratello Vip. Pago, purtroppo, continua a perdere consensi a causa del suo troppo amore per la compagna. Compagna che sembra proprio non piacere al pubblico, tant’è che stamattina è stata stroncata da Raffaello Tonon a Mattino 5.

Leggi anche:

Pago contro gli autori del GF Vip: “Vogliono farmi litigare con Serena!”

Riuscirà l’amore tra Pago e Serena del GF Vip a vincere anche questa sfida? Il pubblico sembra dubitarne.