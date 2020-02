Vieni da me | Morgan lascia senza parole: “Io sono come Gesù...

Vieni da me | Morgan ha lasciato senza parole tutto il pubblico di Caterina Balivo paragonandosi a Gesù Cristo

Morgan, dopo la squalifica che tanto sta facendo discutere al Festival di Sanremo, è tornato di nuovo a far parlare di sé. Questa volta facendo un paragone religioso decisamente troppo esagerato. Cosa ha detto?

L’eccentrico artista si è paragonato alla figura di Gesù Cristo, paragonando sua madre alla Vergine Maria. Una provocazione, quella del cantante a Vieni da me di Caterina Balivo, che sta facendo discutere e non poco, ma ecco nel dettaglio le sue parole e perché si è paragonato alla figura principale della religione cattolica.

“Io sono come Gesù Cristo!” ha esordito Morgan a Vieni da me. “Solo mia mamma, che è come la Madonna, può togliermi dalla croce dove mi hanno messo” ha proseguito l’artista da Caterina Balivo. “Dopo di tutto, l’Italia non mi merita!”

Morgan incontra sua mamma dopo sei mesi da Caterina Balivo a Vieni da me

Morgan, dopo il collegamento con sua madre con Caterina Balivo su Rai 1, ha finalmente riabbracciato la donna che non vedeva da ben sei mesi. Ma cosa è successo?

Dopo la fine del collegamento della signora su Rai 1, l’eccentrico artista ha scelto finalmente di incontrarla. I due si sono visti non lontano dagli studi televisivi di Milano e, contrariamente a quanto si potesse immaginare, Morgan abita proprio nelle vicinanze.

Madre e figlio si sono incontrati in un bar, immortalati dall’occhio indiscreto delle telecamere, dove si sono finalmente riconciliati. Caterina Balivo ha guardato il tutto emozionata, contenta di aver permesso alla signora di poter riabbracciare suo figlio.

Riuscirà Morgan a trovare la pace di cui è alla disperata ricerca? Il suo pubblico spera che l’arrivo della sua nuova bambina possa mettere la testa a posto.

Le parole del cantante, Morgan si è paragonato a Gesù a Vieni da me, intanto stanno facendo discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo. Marco ha esagerato?