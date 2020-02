Morgan diventa padre per la terza volta: l’annuncio a Vieni da me...

Morgan | La mamma ha annunciato in diretta su Rai 1 da Caterina Balivo a Vieni da me che suo figlio diventerà padre per la terza volta

La mamma di Morgan a Vieni da me ha annunciato che l’artista è pronto a diventare padre per la terza volta.

Il cantante, infatti, ha già avuto una figlia da Asia Argento, ormai maggiorenne, ed un’altra bambina da Jessica, ex concorrente del Grande Fratello e sua “allieva” ad X factor, ora invece si appresta a diventare padre della sua nuova compagna.

Anche questa volta, l’arista sarà padre di una bambina, mettendo al mondo un’altra femminuccia.

Morgan diventa padre per la terza volta, la notizia che circolava da giorni è stata confermata soltanto ora.