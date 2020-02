Morgan | La mamma piange a Vieni da me: “Si è isolato, perde soldi”

Morgan | Sua madre è stata in collegamento con Caterina Balivo a Vieni da me dove si è lasciata andare a un lungo sfogo tra le lacrime

La mamma di Morgan, dopo aver telefonato a Caterina Balivo a Vieni da me durante la puntata di ieri, ha deciso di intervenire di nuovo in diretta attraverso un collegamento.

La donna ha confidato alla conduttrice di Rai 1 di non vedere suo figlio da Giugno dall’anno scorso. “Non ci vediamo da Giugno. Lo sento solo attraverso dei messaggi” ha confidato la mamma di Morgan in lacrime a Vieni da me. “Lui non è una persona cattiva, possono assicurarvelo” ha prosegui la donna.

“Si è isolato da tutta la famiglia, non parla nemmeno con sua sorella. Purtroppo continua a perdere soldi. Aiuta tutti, non gli importa di niente se non della musica” ha raccontato colma di tristezza a Caterina Balivo.

Vieni da me | Morgan chiama Caterina Balivo: “Non devi piangere mamma!”

Morgan, dopo aver visto la sfogo di sua mamma a Vieni da me, ha deciso di intervenire in diretta, telefonando Caterina Balivo.

Il cantante, che domenica è stato ospite di Live Non è la d’Urso dove si è duramente scagliato contro il suo collega Bugo, ci ha tenuto a tranquillizzare sua madre, pregandola di non piangere, soprattutto davanti alle telecamere del piccolo schermo.

Morgan ha telefonato a Vieni da me non solo per calmare sua madre, rassicurandola che è felice della vita che sta conducendo in quanto ha scelto di vivere per la musica, ma chiarendole che lui ha fatto tutto ciò che ha fatto in questi giorni non per andare contro Bugo ma per il suo bene, visto che ora non si fa che parlare di lui. “Io l’ho creato, gli ho permesso di esistere. Devi stare tranquilla, ora lui è famoso grazie a me” ha concluso durante la telefonata.

Su Rai 1 non ci si annoia mai, dopo la rivelazione del direttore di Orchestra a Vieni da me, oggi è arrivata in diretta la telefonata di Morgan a Caterina Balivo.

Il cantante, quindi, sembra più soddisfatto che mai della scelta che ha intrapreso al Festival di Sanremo. Tutto è bene ciò che finisce bene.