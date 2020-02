Vieni da me | Il direttore d’orchestra di Bugo e Morgan ha spiazzato Caterina Balivo in diretta su Rai 1 con alcune rivelazioni sulla serata della squalifica a Sanremo

Il direttore d’orchestra di Bugo e Morgan a Sanremo è stato intervistato poco fa da Caterina Balivo su Rai 1, per commentare insieme la squalifica dei due artisti che dirigeva al Festival di Amadeus.

Simone Bertolotti a Vieni da me ha rivelato di non essere assolutamente a conoscenza di quanto Morgan stesse per fare la sera della squalifica sul palco dell’Ariston; altrimenti, se solo lo avesse saputo, non avrebbe mai diretto una cosa del genere in una manifestazione così importante come quella di Sanremo.

“Ho troppo rispetto per la musica per fare una cosa del genere” ha spiegato il direttore d’orchestra di Bugo e Morgan da Caterina Balivo, che ha accolto incredula la testimonianza dell’artista in diretta.

In studio, tanto per non farsi mancare niente, è intervenuta anche la madre di Morgan. La mamma di Morgan a Vieni da me ci ha tenuto a precisare che suo figlio è un bravo ragazzo, anche se spesso commette numerosi errori. Lei, da brava madre, non può fare altro che rimproverarlo per le sue bravate.

Caterina Balivo a Vieni da me è rimasta profondamente imbarazzata dalle dichiarazioni della donna, non sapendo cosa rispondere per non urtare la sua sensibilità, visto che sicuramente starà soffrendo per quanto accaduto in questi giorni.

Nonostante sia trascorso qualche giorno dalla squalifica dei due artisti, l’argomento trova ancora interesse da parte del pubblico da casa che vuole scoprire altri dettagli sulla squalifica pronunciata da Amadeus venerdì sera.