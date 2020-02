Live Non è la d’Urso | Morgan si è scagliato contro il suo collega Bugo e ora rischia di essere diffidato dallo staff del suo collega

Morgan è tornato nel programma di Barbara d’Urso, nonostante i due avessero litigato qualche tempo fa, per raccontare la sua verità sulla squalifica con Bugo al Festival di Sanremo.

L’eccentrico artista a Live Non è la d’Urso è stato avvertito da Vincenzo Soave, suo ex manager e attuale manager di Bugo, che avrebbe subito una diffida qualora continuasse ancora a raccontare menzogne sull’artista che segue e se avesse cantato il pezzo che gli ha causato la squalificata dal Festival della canzone italiana.

Barbara d’Urso, nonostante l’avvertimento ricevuto in diretta, ha chiesto al suo ospite di esibirsi. “Vuoi farmi denunciare Barbara?” ha ironizzato Morgan a Live Non è la d’Urso, lasciandosi andare ad una lunga esibizione del brano, sia in versione originale sia nella versione modificata che gli ha costato la squalificata.

Leggi anche:

Morgan risponde a Bugo | “Il suo manager mi ha messo le mani addosso”

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Live Non è la d’Urso: Il manager di Bugo diffida Morgan dopo Sanremo

Il cantante Morgan da Barbara d’Urso, che qualche ora prima ha ricevuto una frecciatina da Mara Venier a Domenica In, ha rivelato la sua verità sull’intera faccenda.

Marco ha chiarito che ha scelto di presenziare al Festival di Sanremo per lanciare quello che fino a qualche giorno fa era un suo amico, Bugo, senza ricevere un solo euro. Una volta giunto all’interno della manifestazione, però, gli accordi stabiliti in precedenza non sarebbero stati rispettati. Morgan contro Bugo a Live Non è la d’Urso ha rivelato che lo staff del suo collega ha scelto perfino di togliere il pranzo ai suoi collaboratori e di averlo fatto lavorare inutilmente a basi e arrangiamenti che poi non sarebbero mai stati utilizzati.

Morgan ha commentato il video del dietro le quinte di Sanremo, smentendo quanto dichiarato da Bugo nelle scorse ore. Lui non avrebbe insultato la sua famiglia e non avrebbe alzato un solo dito su di lui, contrariamente a quanto riportato negli scorsi giorni dalle varie testate giornaliste.

Morgan sarebbe vittima di persone che lo avrebbe soltanto usato per arrivare a Sanremo.

Leggi anche:

Bugo a Domenica In | “Morgan? Ero turbato, non si può arrivare a tanto”

“Altro che Achille Lauro” ha esclamato Morgan. “Il vero San Francesco sono io” ha concluso, facendo riferimento all’aiuto che lui avrebbe dato a Bugo negli scorsi giorni.