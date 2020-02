Mattino 5 | Raffaello Tonon ha stroncato Serena Enardu al Grande Fratello Vip, definendola cattiva. Miriana Trevisan, ex di Pago, è intervenuta

Raffaello Tonon, da tempo uno degli opinionisti fissi di Federica Panicucci a Mattino 5, non poteva non commentare nel talk dedicato al Grande Fratello Vip la storia d’amore tra Pago e Serena Enardu, che tanto sta facendo discutere a causa dell’atteggiamento eccessivamente protettivo del cantante nei confronti della sua compagna.

“Mi prendo le responsabilità di ciò che sto per dire” ha esordito l’opinionista di Federica Panicucci. “Io lei la trovo proprio cattiva” ha proseguito. “E’ cattiva come l’aglio nella meringa” ha concluso Raffaello di fronte all’incredulità di tutti i presenti in studio che non avevano mai sentito questo bizzarro modo di dire.

Raffaello Tonon ha stroncato Serena Enardu a Mattino 5, ma Miriana Trevisan, ex di Pago, è subito intervenuta a difendere la compagna del padre di suo figlio. Miriana ha affermato che Serena non è cattiva, ma che dimostra un atteggiamento di chiusura senza volersi mettere in discussione con se stessa.

Miriana Trevisan, che ieri ha rivelato che Pago è distratto dal suo ruolo di padre a causa di Serena Enardu, ha espresso ancora una volta il suo parere in merito alla concorrente del GF Vip.

L’ospite di Federica Panicucci è convinta che Serena Enardu del GF Vip non si sia messa in gioco del tutto, in quanto ha chiarito al suo compagno che lei è fatta in un certo modo e bisogna accettarla per quello che è; mentre Pago sta provando a venirle incontro in tutti i modi pur di ricostruire la loro relazione.

Miriana Trevisan a Mattino 5 ha anche difeso il suo compagno delle imbarazzanti frasi contro Licia Nunez, affermando che Pacifico Settembre non è omofobo ma che le sue parole sono state mal capite dal pubblico da casa.

“Io avevo davvero tanta stima di lui, ma mi sta crollando davvero tanto” ha commentato Raffaello Tonon a Mattino Cinque. “Ma capisco che tu Miriana voglia difendere il padre di tuo figlio e fai bene a farlo” ha concluso.

Tutti gli ospiti di Mattino 5 hanno concordato, però, che con l’ingresso di Serena Enardu, Pago ha perso ogni probabilità di vincere il Grande Fratello Vip.