Pago si è scagliato contro gli autori del Grande Fratello Vip, accusandoli di voler rovinare il suo rapporto con Serena Enardu

Pago sta vivendo male queste ore al Grande Fratello Vip. Dopo aver litigato in diretta con la sua compagna Serena Enardu, a causa di alcuni like sospetti lasciati da quest’ultima al suo tentatore Alessandro Graziani, si è scagliato in un duro scontro contro gli autori del reality show di Alfonso Signorini.

A fine puntata, infatti, il cantante sardo li ha accusati di volerlo far litigare con Serena Enardu, probabilmente per motivi legati agli ascolti.

“Me lo sentivo, lo sapevo!” ha esordito Pago ha sbottato contro gli autori del Grande Fratello Vip. “Vogliono allontanarci, vogliono farci litigare!” ha proseguito furioso il cantante. Venerdì Alfonso Signorini gli chiederà maggiori chiarimenti a riguardo?

Il fidanzato di Serena Enardu, dopo averci litigato dopo la puntata con Alfonso Signorini, non si è soltanto scagliato contro gli autori di Alfonso Signorini, ma si è proprio lasciato andare a pesanti offese verso coloro che lavorano al reality show di canale 5.

“Non possono distruggere tutto quanto così, non si può” ha esordito il cantante. “Pezzi di merd*, bastard*!”

Pago ha insultato gli autori del GF Vip. Probabilmente il cantante sardo non ha aveva nessuna intenzione di offendere gli autori del programma, ma era soltanto un modo per sfogarsi a causa di come stanno andando le cose con Serena Enardu al Grande Fratello Vip.

Anche se molti hanno visto nelle parole di Pacifico un’insinuazione a voler indicare che gli autori abbiano studiato tutto per farli scoppiare ed appassionare ancora di più il pubblico da casa.

Sarà realmente così o il cantante era soltanto arrabbiato e ha detto cose che non pensava lontanamente? Intanto anche il tentatore Alessandro Graziani ha commentato la storia dei like spuntata ieri al GF Vip.

Le cose per Pago e Serena Enardu al GF Vip non sembrano evolversi nel migliore dei modi.