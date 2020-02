Marco Mazzocchi | Chi è, età altezza, vita privata e carriera

Marco Mazzocchi, chi è il giornalista sportiva concorrente di Pechino Express 2020? Età, altezza, vita privata e carriera.

Marco Mazzocchi è uno dei giornalisti sportivi più famosi in Italia. Il suo è un volto noto anche per il pubblico televisivo, ma chi è davvero Marco Mazzocchi? Andiamo a scoprire l’età, l’altezza, la vita privata, la carriera e tutte le curiosità.

Marco Mazzocchi: età, altezza, vita privata e carriera

Nome: Marco Mazzocchi

Data di nascita: 13 aprile 1966

Età: 53 anni

Segno zodiacale: ariete

Professione: giornalista e conduttore

Luogo di nascita Roma

Altezza: 177 cm

Peso: 78 kg

Tatuaggi: ne ha su entrambi i piedi

Social: profilo Instagram https://www.instagram.com/officialmazzok/

Marco nasce a Roma il 13 aprile 19696 ed è il figlio di Giacomo Mazzocchi, giornalista e telecronista di atletica. Dal padre eredita la passione per lo sport e sin da piccolo si cimenta nelle telecronache insieme agli amici riuscendo a trasformare, da adulto, la sua passione in un vero lavoro.

Sposato con Monica che non fa parte del mondo dello spettacolo, non semrerebbe avere figli.

Da 31 anni lavora in Rai come giornalista sportivo. Dal 2016 è vicedirettore di Rai Sport. E’ responsabile delle trasmissioni live della Coppa Italia e della Nazionale italiana ed è ideatore di trasmissioni come “Zona 11 pm”. Il suo nome è legato a tantissimi programmi sportivi come Novantesimo minuto, La domenica sportiva. Nel 2003 è anche stato inviato dell’Isola dei Famosi anche se la sua grande passione resta lo sport.

A febbraio 2020 partecipa a Pechino Express 2020. All’adventure game di Raidue condotto da Costantino Della Gheradesca partecipa con l’amico Max Giusti con cui forma la coppia dei Gladiatori.