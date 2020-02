Gabriele Parpiglia difende Pago su Instagram

Gabriele Parpiglia su Instagram difende Pago dopo il comportamento poco rispettoso ricevuto da Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip, pesanti i commenti di altri personaggi sotto il suo post.

La casa del Grande Fratello Vip si è arricchita della presenza di Serena Enardu che attraverso la sua incursione nel reality ha cercato di ritrovare un’intesa con il suo compagno di vita Pacifico Settembre, in arte Pago. I due infatti hanno vissuto una lunga separazione dopo che lei, durante la partecipazione al reality ‘Temptation Island‘ aveva ceduto al fascino del tentatore Alessandro Graziani.

Tra i due, secondo i racconti di lei non ci sono stati mai più di alcuni baci e carezze, ma non secondo Alessandro che sembra abbia fatto capire che tra lui e Serena ci sia stato qualcosa di più. Tutto questo ovviamente, ha mandato fuori di testa Pago che ha deciso di troncare e di concentrarsi su se stesso e sulla sua felicità partendo proprio da un’esperienza unica come quella del Grande Fratello Vip. Ma ecco che a Serena viene offerta la possibilità di entrare nella casa per dimostrare a Pago i suoi sentimenti.

Tutto prende una piega molto diversa da come ci si aspettava e Serena appare sempre più distaccata, fino a quando ieri sera durante la diretta Pedro, il fratello di Pago decide di rivelare in diretta un comportamento poco rispettoso di Serena nei confronti del suo compagno.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip | Il fratello di Pago smaschera Serena Enaru: “Ecco cosa ha fatto!”

Gabriele Parpiglia su Instagram | “Trovate un uomo o una donna che abbia il cuore di Pago”

Serena Enardu secondo il pubblico del Grande Fratello Vip ha mancato di nuovo di rispetto al suo compagno Pago. Dopo aver avuto un ‘flirt’ con il tentatore Alessandro Graziani durante la sua partecipazione a Temptation Island, che ha provocato l’allontanamento dal suo compagno Pacifico, prima di entrare nella casa del Grande Fratello con l’intenzione di riconquistare il suo amore, ha messo dei like su Instagram a delle foto molto sexy di Alessandro.

A rivelare la cosa a Pago, suo fratello Pedro che ieri sera è entrato nella casa per aprirgli gli occhi rispetto a Serena e ai suoi reali sentimenti. La reazione di Pago è stata visibilmente negativa, ma Serena invece di ammettere di nuovo i suoi errori, si è letteralmente scagliata contro di lui, recriminando la sua libertà nel mettere un ‘mi piace’ a delle immagini di un ragazzo a cui vuol bene.

Tutto ciò non è piaciuto al popolo dei social, che si è immediatamente scagliato contro la Enardu e a difendere Pago, anche il suo amico, il giornalista Gabriele Parpiglia che scrive:

” Prima di entrare nella casa del GFVip Pago mi ha detto al telefono: “Io non so odiare, nemmeno chi mi odia. Figurati se posso odiare chi amo anche se mi ha ferito. Mai!”. Il resto lo tengo per me. Lui dice sempre che #pagolosa. Trovate un uomo o una donna che abbia il cuore di Pago e che sappia amare anche a costo di perdere. Un gran Pago: uomo-cuore. Voi che avreste fatto al suo posto?”

Immediati i commenti sotto il post di Parpiglia, primo fra tutti quello di Marco Maddaloni, che non è stato molto tenero con Serena Enardu:

“#gabrieleparpiglia amico mio, @pagoufficiale veramente è un bravissimo ragazzo, invece lei mi spiace ma credo lo sia un po’ meno!!! All’inizio sembrava uno zerbino, poi una volta entrata nella casa adesso quasi manco non vuole parlare più con Pago!!! Mi spiace ma io la manderei a fare la spesa!!!”

E Cristina Incorvaia, sorella di Clizia aggiunge:

“Appunto!!! Ha un cuore immenso, incredibile!! Ma che Serena gli urli anche addosso in quel modo, sapendo di averlo ferito, proprio no!!! Sto iniziando a dubitare dell’amore di Serena onestamente!”

Serena con il suo comportamento sta davvero facendo mettere in dubbio i suoi sentimenti per Pago, ma l’unico che forse non si sta rendendo conto di tutto ciò, è proprio lui. Non ci resta che attendere le ultime novità su Serena e Pago dalla casa del Grande Fratello Vip.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip | Giovanni Conversano attacca Serena Enardu | Elga sbotta