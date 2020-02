I grissini con parmigiano e sesamo, sono uno snack sfizioso, che si realizzano in pochissimo tempo, perfetti da servire a cena.

Siete stanche di servire sempre gli stessi stuzzichini come aperitivo a cena? Che ne dite dei grissini di pasta sfoglia con sesamo e parmigiano, sono una valida alternativa ai classici grissini torinesi.

Sono uno snack veloce e sfizioso, si preparano in pochissimo tempo, basta acquistare una pasta sfoglia, che poi arricchirete con gli ingredienti, fate cuocere in forno per pochi minuti e il gioco è fatto.

Serviteli come aperitivo e tutti gli ospiti gradiranno, segui la nostra ricetta di seguito.

Grissini con parmigiano e sesamo

I grissini con parmigiano e sesamo, sono un finger food, facile e veloce da realizzare, bastano davvero pochi ingredienti, ecco quali.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia

5 cucchiai di parmigiano reggiano

semi di sesamo q.b.

erba cipollina q.b.

1 uovo per spennellare

Preparazione

Iniziate a srotolare la sfoglia sulla carta forno, poi distribuite un pò di farina, in modo da stenderla per assottigliarla un po’, con l’aiuto di un mattarello.

Poi con un coltello affilato, tagliate la sfoglia a metà, così da ottenere due rettangoli, spennellate uno dei due rettangoli con l’uovo sbattuto, distribuite i semi di sesamo, l’erba cipollina tritata e il parmigiano grattugiato.

Poi spennellate anche l’altro rettangolo di sfoglia con l’uovo sbattuto e delicatamente, la mettete sulla sfoglia condita, fate attenzione a romperla.

Fate aderire bene i bordi, poi tagliate delle strisce di circa 2 cm di larghezza, avvolgete a spirale, trasferite su una leccarda rivestita con carta forno, poi spennellate con l’uovo sbattuto e lasciate cuocere in forno a 200° per circa 10 minuti, oppure fino a quando la superficie non si sarà dorata.

Sfornate e lasciate intiepidire un pò, poi potete servire i vostri grissini a tavola accompagnati da salumi, formaggi e salse.

Conservazione

I grissini di parmigiano, devono essere consumati subito, se non li mangiate tutti, potete metterli in un sacchetto per alimenti o in un contenitore ermetico, ma consumarli nell’arco della giornata.

