Giovanni Conversano attacca Serena Enardu dopo i like al tentatore Alessandro Graziani: la sorella Elga sbotta durante il Grande Fratello Vip 2020.

Giovanni Conversano si scaglia contro Serena Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne, pur non facendo il nome dell’ex fidanzata, durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 nel corso della quale c’è stato un acceso confronto tra Serena Enardu e Pago per i like che la Enardu ha lasciato alle foto del tentatore Alessandro Graziani prima di entrare nella casa. A difendere Serena, sempre sui social, è la sorella Elga.

Giovanni Conversano contro Serena Enardu: “le corna sono la medicina per gli inguaribili romantici”

Giovanni Conversano non le manda a dire e, attraverso tre storie pubblicate su Instagra, lancia una frecciatina a Serena Enardu che, nel corso della decima puntata, in seguito all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 di Pago, ha avuto una pesante discussione con lo stesso Pacifico Settembre (vero nome di Pago) che non ha gradito i like che ha lasciato sotto le foto del tentatore Alessandro Graziani prima di entrare nella casa.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Ci siamo quasi”, scrive Giovanni in una prima storia. Nelle successive, poi, aggiunge: “la caratteristica delle corna è indelebile: a chi si è attaccata una volta rimane per sempre. Le corna sono la medicina per gli inguaribili romantici”, accompagnando il tutto da una serie di faccine che ridono.

Elga Enardu, sintonizzata davanti alla tv insieme alla famiglia, a sua volta, ha commentato quanto accaduto nella casa tra Serena, Pago e il fratello di quest’ultimo dicendo: “se uno nasce tondo, non muore quadrato”. Cosa accadrà, ora, tra Serena e Pago?