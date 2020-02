GF Vip | Pedro, il fratello di Pago, lo ha messo in guardia nei confronti di Serena Enardu, confidandogli che non gli sembra del tutto sincera

E’ tempo di scontri al GF Vip! Questa sera, durante il corso della puntata, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Pedro, il fratello di Pago.

L’uomo ha messo in guardia il fratello, avvisandolo che il comportamento di Serena Enardu non gli sembra di più corretti in quanto se davvero ci avesse tenuto a recuperare la loro storia lo avrebbe fatto una volta terminata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia e non prima, ma non solo. Pedro ha anche avvisato suo fratello che Serena, poco prima di entrare nel reality show di canale 5, ha messo numerosi like su Instagram ad Alessandro Graziani, ragazzo che le aveva fatto perdere la testa a Temptation Island Vip.

Il fratello di Pago ha smascherato Pago al GF Vip, mostrando azioni che il cantante non immaginava lontanamente.

GF Vip | Lite furiosa tra Pago e Serena Enardu | Lei sbotta con Signorini

Le parole di Pedro, che è entrato nella casa al posto di Miriana Trevisan, sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso, facendo nascere una furiosa lite tra Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip.

Pacifico Settembre ha rivelato di non apprezzare i like lasciati ad Alessandro, anche se ha ammesso di sapere che la sua compagna lo ha fatto soltanto con incoscienza e non con malizia.

Serena Enardu al GF Vip, vedendo la furente razione di Pago e non trovando all’approvazione né del conduttore e né degli opinionisti, ha sbottato dopo che Signorini le ha suggerito di chiedere scusa al suo compagno.

“Non ti ci mettere anche tu cortesemente” ha esordito la compagna di Pago del Grande Fratello Vip. “Decido io come e quando dire scusa e non me lo dici di certo tu!”.

Serena Enardu ha sbottato con Alfonso Signorini al GF Vip, perdendo la calma a causa dei numerosi attacchi subiti.

Serena e Pago del GF Vip, che in settimana avevano già discusso a causa del matrimonio, riusciranno a superare anche questo nuovo problema legato alla fiducia di coppia?