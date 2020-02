GF Vip 2020, lite nella notte tra Paola Di Benedetto e Serena Enardu: “sei un’ipocrita che scappa. Se hai le palle vai fino in fondo”.

Lite accesa nella notte tra Paola Di Benedetto e Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’ex Madre Natura si scaglia contro la Enardu per i like messi alle foto del tentatore Alessandro Graziani e difende Pago.

GF Vip, lite tra Paola Di Benedetto e Serena Enardu: “Anch’io al suo posto mi sarei incaz*ata. Se ci tieni e hai le palle vai fino in fondo”

Paola Di Benedetto non le manda a dire e si scaglia contro Serena Enardu per i like messi alle foto a petto nudo del tentatore Alessandro Graziani. Dopo la decima puntata del GF Vip 2020 animata dallo scontro tra Pago e Serena e il fratello del cantante, Paola dice alla Enardu tutto quello che pensa.

“In quel momento lui non doveva attaccarmi o massacrarmi come ha fatto. doveva semplicemente dire: va bene Pedro, ok grazie. Hai fatto bene a dirmelo, ne parliamo in un’altra sede. Punto. Per me era così“, afferma Serena.

“Ho capito, però, tieni conto che dall’altra parte c’era suo fratello, non c’era un cane e comunque, con tutto il rispetto, lui ha preso la posizione e l’ha chiarita davanti a tutti. Non l’avrà fatto in quel momento, ma dopo mi sembra che sia stata chiara a tutti la sua posizione“, replica Paola.

“Capisci che io non ce la faccio più? Per me, che lui abbia preso la posizione dopo è sempre così”, afferma ancora Serena intenzionata ad abbandonare la casa.

“Ho capito, ma te la stai prendendo con lui?”, chiede la Di Benedetto.

“Me la sto prendendo con lui per come ha sottolineato e ha avvalorato quello che ha detto Pedro”, risponde la Enardu.

“Non ha avvalorato niente” – risponde Paola che poi si rivolge ad Antonella Elia, spettatrice della discussione e chiede – “scusami tu hai visto una persona che ha detto è vero, hai ragione, è una stron*a? A me non sembra di aver visto questo”, dice Paola.

“In quel momento si è arrabbiato e poi ti ha difesa a spada tratta”, risponde la Elia.

“Ma uno che deve fare? Vede la foto di uno a petto nudo del 26 gennaio e gli mette like… Anch’io al suo posto mi sarei incaz*ata”, dice l’ex Madre Natura.

“Tu sei così. Io, purtroppo, sono fatta male. C’è da capire che alle cose bisogna dare il giusto significato. Pago sa perfettamente che, per me, quella persona non ha nessun significato a livello sentimentale, ma è una persona che conosco”, dice ancora Serena.

“Non sei fatta male, c’è da capire le situazioni però. Quella persona rappresenta, a livello mediatico e non solo, un elemento che fa parte del vostro allontanamento e mettiti anche nell’ottica di un uomo. Guarda che non ti sto additando, però, ci tengo a dirti come la penso. Io ti ho sostenuta sin dall’inizio e lo continuo a fare però è giusto dirti cosa penso”, replica Paola.

“Certo, però, in quel momento mi aspettavo che lui facesse quello che avevamo deciso di fare”, si difende Serena. “Ma cosa avevate deciso di fare?”, chiede la Di Benedetto. “Ma Paola, lo saprò io con lui cosa avevamo deciso di fare?”, chiede Serena. “Gli avevi parlato di questi like?”, chiede ancora Paola. “No, abbiamo deciso che, di fronte ad ogni problema, l’avremmo affrontato da soli. Io mi rendo conto e ne sono certa che non sono fatta per stare con un’altra persona perchè sono fatta così e Pago ha diritto di stare tranquillo, di essere felice. Io faccio le cose nella totale trasparenza. Quello per me è un caz*o di like. Paola io non ce la faccio più a stare qui, posso?“, chiede la Enardu.

“No, perchè ti sei sbattuta a destra e sinistra per entrare. Hai fatto un macello per essere qui, hai affrontato un televoto, hai versato lacrime. Se sei una testa di caz*o come dici, vai in fondo alle cose altrimenti sei un’ipocrita che scappa. Vuoi lottare per la persona che ami? Ce l’hai qui, fallo fino in fondo se hai le palle e se ci tiene veramente“, sbotta Paola.

“Non ho le palle, sono un’ipocrita e sono anche una falsa”, chiude la Enardu. Cliccate qui per vedere il video.