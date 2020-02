Il rimedio veloce per eliminare la puzza di fritto e fumo in casa | La ricetta fai da te utile, efficace e comoda per avere una casa sempre profumata e pulita

Quante volte abbiamo rinunciato a friggere per quell’odiosa puzza di fritto che rimane impregnata su tende, mobili, cuscini e in tutta la casa? A chi non è capitato di cucinare, friggere e, anche se chiudiamo tutte le altre porte dell’appartamento e azioniamo la cappa della cucina, quella puzza di fritto rimane dentro casa per giorni e giorni! La stessa cosa vale per la puzza di fumo, inutile dire che anch’essa rimane “appiccicata” ovunque, persino sui muri della casa! Uno schifo che, oltre a disgustare fa anche male all’organismo. In commercio esistono diversi spray profumati che promettono di “risolvere il problema” della puzza in casa di fumo e fritto ma, lo sappiamo, non sempre è così (e perdi più abbiamo anche speso dei soldi per capirlo). Insomma, se proprio non puoi rinunciare a friggere o a fumare (cosa da evitare in casa quest’ultima), oppure se vuoi semplicemente rinfrescare l’ambiente domestico in modo naturale, non ti resta che provare l’unico rimedio davvero efficace e a costo zero che ancora non hai provato! Il rimedio veloce per eliminare la puzza di fritto e fumo in casa, la ricetta fai da te. Di seguito troverai due ricette: un metodo naturale al 100% e un altro rimedio efficace, il metodo dell’ammorbidente. Ecco come avere una casa pulita, profumata e perfetta, sempre in pochissimo tempo e gratis!

Come eliminare la puzza di fritto e fumo in casa | La ricetta veloce

Quando finalmente scoprirete come eliminare la puzza di fritto in casa, sarete libere di cucinare tutto quello che volete senza preoccuparvi del dopo! La puzza non sarà più un problema con il rimedio veloce per eliminarla. Questo rimedio può essere usato non solo per la puzza di fritto e di fumo in casa ma anche per deodorare l’ambiente in generale, eliminare l’odore di cucinato e in generale tutti quegli odori forti che un ambiente chiuso può creare.

Un ulteriore vantaggio? Oltre ad essere pratico, comodo e veloce, questo rimedio è anche economico, perché serviranno pochi ingredienti per realizzarlo comodamente a casa in pochissimi minuti. La casa avrà un odore di pulito e di freschezza senza paragoni. Uso diversi metodi, quello con l’ammorbidente, oppure, quello naturale, con l’utilizzo di essenze o spezie. In base ai vostri gusti potete usare gli ingredienti che vi piacciono di più. Un metodo ottimo, anche, per eliminare la puzza di pesce o di cavolo. Ecco come procedere alla realizzazione del prodotto per eliminare la puzza di fritto in casa.

Ingredienti

1 litro di acqua

alimenti naturali a vostra scelta tra: aceto, limone, vaniglia, alloro, cannella, vanillina, agrumi, ecc.

Oppure 30 ml circa di Ammorbidente per il bucato (della profumazione che più vi piace).

Preparazione

Se la puzza è decisamente forte, puoi far evaporare, in un pentolino a fiamma bassa, dell’aceto di vino, senza l’aggiunta di acqua. In questo modo eliminate la puzza dall’ambiente in pochi minuti, lasciando spazio, però a un odore abbastanza forte. Comunque svanirà in poco tempo.

Come eliminare la puzza di fritto e fumo in casa | Il metodo naturale

Per ottenere un profuma ambienti naturale, versa l’acqua in un pentolino e falla bollire insieme a: