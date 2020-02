Serena Enardu abbandona la casa del Grande Fratello Vip 2020 per Pago? Il duro sfogo in diretta: “ne ho le palle piene di essere sempre fraintesa”.

Amaro sfogo di Serena Enardu durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020. Mentre su canale 5 andava in onda la pubblicità, su Medisaset Extra, Serena Enardu su lasciava andare ad una dichiarazione durissima dopo aver litigato con Pago. La Enardu, scussa dall’accaduto, ha pregato tutti di farla uscire per tornare alla sua vita e lasciare solo Pago nella sua avventura nella casa. Serena, dunque, abbandonerà la casa?

Serena Enardu minaccia di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo la lite con Pago: “ne ho le palle piene di essere sempre fraintesa”

Tra Pago e Serena Enardu è scoppiata un’accesa lite nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per i like che Serena ha lasciato sotto le foto del tentatore Alessandro Graziani prima di entrare nella casa. Un gesto che Pago ha sentito come una mancanza di rispetto mentre Serena si è difesa affermando di aver semplicemente lasciato un like ad una foto e di averlo fatto senza alcuna malizia. Pago, però, non ha nascosto la propria delusione al punto che Serena, stanca di non essere capita, ha sbottato in diretta.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Serena prega i compagni di farla uscire perchè “sto male e ho un figlio. Ne ho le palle piene di essere sempre fraintesa. Son fatta male mi dispiace. Io e la mia famiglia meritiamo di stare bene. Tanto è solo una settimana, almeno mi tolgo un problema così tu fai il tuo percorso e io faccio il mio”, ha detto Serena.

Durante il collegmento con Alfonso Signorini, poi, Pago chiede scusa in diretta alla Enardu. “Dovrei dirlo davanti a tutti, sono io che devo chiedere scusa a lei”. Le parole del cantante scatenano il malcontento del pubblico, le risate di Wanda Nara e la dura reazione di Signorini che si rivolge a Pago e chiede: “Ma per quale motivo tu dovresti chiedere scusa a lei?”.