GF Vip | Pupo provoca Licia Nunez: “Perché non affronti Adriana Volpe?”

GF Vip | Pupo ha provocato Licia Nunez in diretta, invitandola a dire le cose in faccia ad Adriana Volpe e non a parlarle alle spalle

Era impossibile per Alfonso Signorini non affrontare questa sera al GF Vip il lungo sfogo di Adriana Volpe negli scorsi giorni, quando si è lamentata che all’interno della casa più spiata d’Italia c’è chi gode a seminare zizzania.

La persona in questione è Licia Nunez, che nel corso delle settimane ha parlato male di Adriana con gli altri concorrenti e giudicato la scelta di Barbara Alberti di riconciliarsi con la conduttrice soltanto soltanto per un motivo tattico e non di cuore. Il tutto, ovviamente, è stato detto alle spalle dei diretti interessati e non in un confronto faccia a faccia.

“Vorrei far notare a Licia che nella casa hanno un sacco di tempo libero” ha esordito l’opinionista di Alfonso Signorini. “Perché Licia non utilizzi questo tempo per affrontare Adriana invece che parlarle alle spalle?”

Pupo ha provocato Licia Nunez al GF Vip, ma quest’ultima ha replicato affermando che non ha affrontato Adriana Volpe perché non ha nulla da dirle.

Adriana Volpe smaschera Licia Nunez al GF Vip: “Gode nel dolore degli altri!”

Adriana Volpe, che in primo momento aveva preferito non fare il nome di Licia Nunez del Grande Fratello Vip durante il suo lungo sfogo con Paola Di Benedetto, ha accusato la sua collega di non essere sincera e di non dirle le cose in faccia.

“Ma perché dovrei venire da te a dirti le cose?” ha prontamente replicato Licia Nunez. “Io non ho niente da dirti!” ha continuato. “Semplicemente credo a tutto quello che ha raccontato Rita Rusic, anche se non ci sono prove” ha concluso.

“Ah ecco, qual è il problema. Rita!” ha replicato Adriana Volpe al GF Vip, che qualche giorno fa ha pianto a causa di alcune parole di Antonella Elia, capendo che il motivo di tanto astio nei suoi confronti è da riscontrare nella rivalità con Rita Rusic.

La lite tra Adriana Volpe e Licia Nunez al Grande Fratello Vip è dovuta soltanto alla presunta rivalità con Rita Rusic?