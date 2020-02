Serena Enardu piange nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra le braccia di Pago mentre spuntano queli like al tentatore Alessandro Graziani.

Serena Enardu e Pago stanno cercando di ricostruire il loro amore nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove l’ex tronista di Uomini e Donne sta facendo mea culpa lasciandosi andare alle lacrime tra le braccia dell’uomo che ama. Nel frattempo, sui social, spuntano dei like che Serena ha lasciato sotto le foto del tentatore Alessandro Graziani. Proprio la conoscenza con quest’ultimo ha causato la crisi del suo rapporto con Pago: come reagirà il cantante quando scoprirà l’esistenza di quei like lasciati poche settimane prima di entrare nella casa?

Serena Enardu piange tra le braccia di Pago al Grande Fratello Vip 2020: “ho rovinato un sacco di cose”. Poi spuntano i like al tentatore Alessandro Graziani

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dopo aver dormito nella capanna dell’amore, Serena si è lasciata andare tra le braccia di Pago a cui ha confessato le proprie paure e il dolore che, ancora oggi, prova per essere stata la causa del suo dolore.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Sono passata per superficiale e mi da fastidio. Ho rovinato un sacco di cose”, afferma con la voce rotta dal pianto. “Quello che hai detto tu è giusto, ma il passato non si può cambiare, come non si può cambiare quello che è successo adesso. Ora fai quello che devi fare, piangi, ridi”, risponde Pago.

“Il passato rimane e chissenefrega, un giorno rideremo di queste cose, a me già adesso mi viene da ridere. Quindi non ti preoccupare, la vita è una guerra, ci saranno sempre dei momenti che ti faranno perdere fiducia, ma non è così, la vita è bella e noi possiamo fare quello ci pare. Pensa alle cose che vogliamo fare insieme. Pensa ai nostri figli. Ho scritto una canzone per te. Quando la sentirai, piangerai”, aggiunge Pacifico Settembre.

Nel frattempo, come fa sapere il portale Gossip e Tv, poco prima di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà, Serena ha lasciato alcuni like sotto le foto di Alessandro Graziani, il tentatore con cui aveva un feeling nel villaggio di Temptation Island Vip con il quale, però, dopo il programma, non c’è stato mai niente se non un’amicizia, ma come reagirà Pago di fronte a tale gesto? Forse, lo scopriremo nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2020.