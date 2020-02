Sanremo 2020 | Cristiano Ronaldo al Festival: l’indizio nel regalo di Georgina

Cristiano Ronaldo, che ha festeggiato ieri 35 anni, potrebbe essere al Festival di Sanremo questa sera per assistere al debutto della sua Georgina come co-conduttrice.

Una cena, fra amici e pochi intimi, in un ristorante di Torino dove c’era anche il piccolo Ronaldo Jr. Così Cristiano Ronaldo ha festeggiato ieri i suoi 35 anni: omaggiato da tutto il mondo del calcio, il fuoriclasse bianconero ha scelto di passare questo giorno speciale con accanto le persone più importanti. La particolarità sta nei regali che ha ricevuto, la compagna Georgina gli ha regalato un’auto.

CR7 è grande amante dei motori, questo è risaputo. Quel che ancora non si sa, invece, è se il campione bianconero sarà a Sanremo questa sera – quando Georgina Rodriguez scenderà le scale dell’Ariston – oppure no: c’è chi afferma senza indugio che Ronaldo abbia sempre accompagnato la sua dolce metà nei momenti importanti e lo farà anche stavolta, altri contrariamente ritengono che l’ex Blancos preferisca guardarla da lontano per non generare ulteriore clamore.

Cristiano Ronaldo al Festival di Sanremo: c’è qualche possibilità

Al Festival confidano nell’improvvisata, anche perché Ronaldo sarebbe l’ospite inatteso che garantirebbe alla kermesse quel tocco di imprevedibilità e glamour in più dopo due serate colme di colpi di scena e curiosità. Ormai mancano poche ore al debutto della Rodriguez nella trasmissione canora, tutto il mondo la attende – dato che il Festival di Sanremo viene trasmesso anche all’estero – e aspetta il calciatore.

Ecco perchè la frase della modella sudamericana lascia aperto uno spiraglio alle possibilità: la 26enne di Buenos Aires, nella serata di ieri, non appena ha consegnato il regalo di compleanno a Ronaldo, ha aggiunto: “Ho tanta voglia di trasportare il nostro amore nel tuo regalo”. Tutto ciò presuppone un viaggio insieme, non per forza lungo, magari per riaccompagnare a casa la dolce metà dopo lo show di Raiuno. La speranza resta, con un pizzico di consapevolezza in più.

35 anni sono un’età importante, Cristiano Ronaldo ha fatto già tutto quel che ci si aspetterebbe – varcando addirittura la soglia dell’inaspettato e imprevedibile – gli manca soltanto di misurarsi in un campo (per usare una metafora sportiva) non suo. Come quello dell’intrattenimento. Proprio su questo fanno leva gli addetti ai lavori della kermesse canora che, siamo certi, stanno lavorando ai fianchi la Rodriguez (anche lontano dai riflettori) per far sì che serva ‘l’assist’ decisivo al compagno affinché possa trovarsi nel posto giusto – in prima fila all’Ariston – al momento giusto. Una macchina sportiva potrebbe, dunque, accelerare in ogni senso questa operazione che è attesa quasi quanto la sua prossima prodezza con la maglia della Juventus. Di sicuro apprezzerebbe anche Amadeus, pur essendo un interista sfegatato.

