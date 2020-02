Serena Enardu è stata messa in guardia dal suo fidanzato Pago al Grande Fratello Vip, in quanto non vede di buon occhio il suo rapporto con Licia Nunez perché quest’ultima è omosessuale

Ora difficili per il cantante Pago, che dopo la puntata di ieri non fa altro che perdere consensi da parte del pubblico del Grande Fratello Vip. Cosa è successo?

Oltre al chiedere scusa a Serena Enardu senza nessun apparente motivo, tanto che i fan gli hanno appellato il nominativo di zerbino d’Italia, il cantante l’ha messa in guardia da Licia Nunez. Il motivo?

Pacifico Settembre non vede di buon occhio l’amicizia tra la sua compagna e l’attrice, in quanto a quest’ultima piacciono le donne. Serena gli ha fatto prontamente notare che lui non ha nessun problema di questo tipo, visto che lei ha anche un amico omosessuale. L’ex di Miriana Trevisan ha risposto che è diverso, in quanto al suo amico piacciono gli uomini e non le donne come alla Nunez.

Pago non vuole che Serena Enardu e Licia Nunez siano amiche perché lei è lesbica, una caduta di stile pazzesca da parte dell’artista sardo.

Le parole di Pago e Serena Enardu al GF Vip, che durante la notte hanno avuto un’accesa discussione, hanno ovviamente creato una certa indignazione da parte del web che trova assurdo che nel 2020 ci siano ancora ragionamenti del genere.

In molti però hanno visto nelle parole di Pago al Grande Fratello Vip una profonda insicurezza personale, in quanto non vorrebbe al fianco della sua compagna qualsiasi persona possa farle il filo. Se al posto di Licia Nunez ci fosse stato Paolo Ciavarro sarebbe stata la stessa cosa.

Nelle scorse ore il fidanzato di Serena Enardu al GF Vip sta facendo molto discutere anche perché ha accusato gli autori di Alfonso Signorini di volerlo far litigare con la sua compagna.

Momenti difficili per il cantante e la sua compagna che continuano a perdere la stima del pubblico da casa. Riusciranno Pago e Serena al Grande Fratello Vip a riconquistare i telespettatori?