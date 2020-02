Pomeriggio 5 | Miriana Trevisan ha stroncato da Barbara d’Urso l’atteggiamento di Serena Enardu con Pago e suo fratello Pedro al Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan è tornata nel salotto televisivo di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. L’ex ragazza di Non è la Rai ha commentato quanto accaduto ieri sul piccolo schermo degli italiani con il Grande Fratello Vip. In particolar modo quanto è accaduto tra il suo ex marito Pago e Serena Enardu.

Miriana non ha particolarmente apprezzato il comportamento dell’ex tronista di Uomini e Donne nella casa, in quanto non ha compreso che Pedro, il fratello di Pago, ieri sera aveva mostrato un’apertura nei suoi confronti, cosa che lei non ha compreso visto che ha interpretato le sue parole unicamente come un attacco nei suoi confronti.

Miriana Trevisan ha stroncato Serena Enardu a Pomeriggio 5, facendo fatica a comprendere l’atteggiamento della ragazza nella casa.

Miriana Trevisan, che prima di approdare a Pomeriggio Cinque è stata ospite a Mattino 5 rivelando che Pago si è distratto dal suo ruolo di papà a causa di Serena Enardu, ha rivelato che Pedro voleva entrare nella casa del GF Vip soltanto per tranquillizzare suo fratello che la sua famiglia avrebbe appoggiato qualsiasi scelta sua, ma in un secondo momento, poco prima di entrare, ha scoperto dei like lasciati da Serena al suo ex tentare Alessandro Graziani.

Pedro, come rivelato da Miriana Trevisan a Pomeriggio 5, è rimasto profondamente colpito da questo gesto, trovandolo una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti di Pago al GF Vip.

“Io e Pedro lo abbiamo scoperto insieme e siamo rimasti di stucco, non era il caso di lasciare del like proprio a quel ragazzo” ha rivelato l’ex moglie di Pacifico Settembre. “Serena ha sprecato un’occasione per chiedere scusa alla famiglia di Pago, invece li ha solo aggrediti” ha concluso Miriana Trevisan a Pomeriggio Cinque.

Serena Enardu al Grande Fratello Vip non sta riscuotendo un enorme successo, visto che oltre ad essere bersaglio sul web è stata anche bacchettata da Barbara d’Urso qualche giorno fa.