Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso ha rimproverato Cristian Imparato in diretta a causa dei forti toni utilizzati in puntata

Non c’è pomeriggio, purtroppo, che qualcuno degli ospiti del salotto televisivo di canale 5 non faccia perdere la calma alla padrona di casa Barbara d’Urso.

Questa volta è stato il turno di Cristian Imparato, ex concorrente del Grande Fratello ed ex bambino prodigio di Io canto. Cristian è stato ospite di Pomeriggio 5 per criticare Karina Cascella, in quanto quest’ultima si modificherebbe a photoshop le foto prima di pubblicarle sui social.

I due, come prevedibile, hanno iniziate a dirsene di santa ragione, peccato che il cantante abbia leggermente esagerato, esclamando anche delle parolacce in diretta televisiva.

“Non farlo, per favore” lo ha subito bloccato la conduttrice. “Cerca di evitare l’uso delle parolacce nel pomeriggio ed utilizza dei toni più tranquilli per favore” ha concluso.

Barbara d’Urso ha rimproverato Cristian Imparato a Pomeriggio 5, rimettendo ordine in studio.

Pomeriggio 5 | Cristiano Imparato contro Karina Cascella. Interviene la d’Urso

Dopo aver rimproverato Cristian Imparato a Pomeriggio Cinque, ieri era stato il turno di Serena Enardu che aveva criticato i suoi programmi, Barbara d’Urso ha permesso che il talk potesse continuare, peccato che sia continuato anche lo scontro con Karina Cascella.

Karina ha ribadito di non aver nessun bisogno di utilizzare Photoshop per modificare le sue foto sui social, in quanto spesso si ritrova anche a fare dei video e i suoi followers sanno benissimo qual è il suo fisico, ma il cantante ha proseguito.

Cristian ha sostenuto che Karina non fa altro che giudicare gli altri, per i loro ritocchini e modifiche, quando invece lei sarebbe la prima a modificare se stessa.

Karina Cascella a Pomeriggio 5 ha replicato affermando che lei non ha mai negato, a differenza sua, di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo per migliorare il suo aspetto, ma ci tiene a chiarire che non ha mai modificato le sue foto.

La lite tra Karina Cascella e Cristian Imparato a Pomeriggio Cinque è durata fin quando Barbara d’Urso non ha rimesso ordine, procedendo con il resto della puntata e non con futili liti.

Barbara d’Urso, stranamente, durante la diretta di oggi di Pomeriggio Cinque non ha commentato il debutto di Sanremo 2020. Anche se ieri sui social si è lasciata andare ad alcuni apprezzamenti su Tiziano Ferro, ospite della serata.