Pomeriggio 5 | Matteo Alessandroni fidanzato con ragazzo? Parla D’Anelli

Pomeriggio 5 | Matteo Alessandroni, bonazzo del GF Vip, oltre ad essere impegnato con una donna, cosa che ha negato nella casa, avrebbe avuto anche una relazione in contemporanea con un uomo

A Pomeriggio 5, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, non poteva mancare un piccolo angolo dedicato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

In studio, complice l’ospitata di Carmen Di Pietro, si è parlato del bonazzo Matteo Alessandroni che è stato un ospite dalla casa più spiata d’Italia per una sola settimana.

Carmen, che afferma di avere avuto un flirt con il bonazzo durante l’estate mentre lui nega, ha rivelato di sentirsi usata dal ragazzo.

Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5 ha dato man forte alla showgirl affermando che non solo avrebbe preso in giro lei, ma pure la sua fidanzata, in quanto nella casa si era presentato come single, ma anche un ragazzo.

Biagio D’Anelli smaschera Matteo Alessandroni del GF Vip a Pomeriggio 5

Biagio D’Anelli ha sganciato una notizia, forse di troppo, su Matteo Alessandroni sul GF Vip senza però sbilanciarsi più di tanto sulla natura del rapporto che l’ex concorrente avrebbe con questo presunto ragazzo.

“Ma in che senso ha fatto soffrire anche un ragazzo, oltre alla fidanzata?” ha chiesto Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, facendo anche riferimento al lungo post sfogo dell’ex fidanzata del bonazzo del Grande Fratello Vip. “Anche lui è fluido? Ormai so tutti fluidi qua” ha continuato ironica la conduttrice.

“Io non posso dire altro” ha proseguito l’opinionista. “Vedrete anche in base alle cose che sicuramente usciranno più avanti” ha concluso Biagio D’Anelli. Il pubblico, dopo la segnalazione a Pomeriggio 5, è curioso di capire chi sia il ragazzo di Matteo Alessandroni e se quest’ultimo ha davvero preso in giro tutti.

Intanto, da qualche ora, non si fa altro che parlare della capanna di Serena Enardu e Pago al GF Vip. I due nelle scorse ore hanno deciso di ritagliarsi il loro spazio, nascondendosi di fronte all’occhio vigile delle telecamere.

