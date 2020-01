Pomeriggio 5 | Ivan Gonzalez ha ironicamente invocato Maria De Filippi durante una discussione con Paola Caruso. Barbara d’Urso lo ha subito ripeso

Ivan Gonzalez è stato uno dei protagonisti della puntata di oggi di Pomeriggio 5. Il bel modello spagnolo, in studio, ha avuto un acceso confronto con Paola Caruso.

La showgirl ha ribadito ancora una volta che i due hanno dormito insieme in passato, mentre l’ex concorrente del Grande Fratello Vip continua a negare. O meglio: ci provava, visto che Paola gli impediva di replicare.

“Ma non stai un po’ zitta?” ha esordito Ivan Gonzalez a Pomeriggio 5. “No, Maria. Io esco!” ha proseguito il modello.

“Ma veramente sei in una mia trasmissione” è prontamente intervenuta Barbara d’Urso. “Dì: Barbara, io esco!” ha proseguito ironicamente la conduttrice.

Ivan ha provato a spiegare che non voleva di certo invocare Maria De Filippi, ma che la storica frase di Tina Cipollari è diventata ormai un’intercalare giovanile.

Ivan Gonzalez fa chiarezza su Clizia a Pomeriggio 5: “Non potrei mai!”

Dopo aver discusso con Paola Caruso a Pomeriggio Cinque, il bel modello ha anche chiarito in studio il suo rapporto con Clizia Incorvaia, visto che tra gli ospiti di Barbara d’Urso c’era anche la sorella dell’ex di Francesco Sarcina.

Ivan Gonzalez del GF Vip ha ribadito ancora una volta di essere deluso da Clizia, in quanto non si aspettava che lei potesse pensare in qualche modo che lui fosse solo interessato alla visibilità e non alla sua persona.

“Non potrei mai fare il passo più lungo della gamba con lei” ha spiegato il bel modello. “Conosco la sua situazione. C’è una bambina a casa che l’aspetta e sono molto rispettoso” ha proseguito.

“Non avrei di certo voluto crearle problemi e per questo mi sono sempre messo un po’ da parte, nonostante mi piacesse esteticamente” ha concluso Ivan.

Ma se oggi è stata fatta chiarezza sul rapporto tra Ivan Gonzalez e Clizia al Grande Fratello Vip, l’altro giorno Barbara d’Urso ha lanciato una vera e propria bomba. Quale?

Secondo una segnalazione arrivata in studio, Rita Rusic avrebbe avuto un flirt con Andrea Denver prima del GF Vip. Sarà vero?

