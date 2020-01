Pomeriggio 5 | Antonio Zequila squalificato? La sorella: “Stava scherzando”

Pomeriggio 5 | La sorella di Antonio Zequila è intervenuta in merito alle forti frasi pronunciate al GF Vip da suo fratello contro Patrick Pugliese

Barbara d’Urso non poteva non invitare a Pomeriggio 5 la sorella di Antonio Zequila per chiederle di intervenire in merito alle forti frasi pronunciate da suo fratello al GF Vip contro lo storico concorrente Patrick Pugliese.

La donna ha, come prevedibile, difeso suo fratello affermando che l’attore stava soltanto scherzando e che di certo non avrebbe mai voluto far male a Patrick.

“Io conosco Antonio meglio di chiunque altro” ha esordito la sorella di Antonio Zequila a Pomeriggio 5. “Non farebbe del male ad una mosca. Non è un uomo violento” ha proseguito l’ospite di Barbara d’Urso. “Stava semplicemente scherzando”.

Leggi anche:

Licia Nunez al GF Vip | Stefania Orlando tuona: “Ci ha provato con me!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Francesca De André difende Antonio Zequila a Pomeriggio 5: “Lo capisco”

Francesca De André, che ha preso parte alla scorsa edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso, a differenza degli altri ospiti di Pomeriggio Cinque, ha deciso di difendere il concorrente di Alfonso Signorini.

“Io ci sono stata lo scorso anno, posso capirlo” ha esordito l’opinionista di canale 5. “Stare lì dentro è diverso, è come stare in una bolla e spesso si dicono cose che non si pensano, ma perché sei portato un po’ al limite” ha spiegato Francesca De André a Pomeriggio 5, giustificando Antonio Zequila al GF Vip per le forti frasi con Patrick Pugliese.

Francesca però è stata l’unica a difendere il concorrente. Angelo Sanzio, ad esempio, ha espresso tutto il suo malcontento per le frasi pronunciate e spera che la produzione prenda seri provvedimenti verso Antonio.

Sicuramente, qualora Alfonso Signorini e i suoi autori non dovessero prendere provvedimenti a riguardo, Salvo Veneziano avrà molto da ridire. Visto che lui è stato squalificato a causa delle forti frasi contro Elisa De Panicis.

La puntata di Pomeriggio Cinque, però, ha assunto toni più leggeri grazie ai botta e risposta tra Barbara d’Urso e Ivan Gonzalez.

Leggi anche:

GF Vip | Signorini fa il colpaccio: Magalli entra nella casa – VIDEO