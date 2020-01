Licia Nunez al GF Vip | Stefania Orlando tuona: “Ci ha provato con me!”

Licia Nunez del GF Vip, stando quanto rivelato a Citofonare Signorini, ci avrebbe provato con Stefania Orlando qualche anno fa

Licia Nunez è una delle concorrenti di punta di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Non sorprende, quindi, come durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia inizino a venire fuori i vari retroscena sul suo passato.

Di recente, infatti, Stefania Orlando, ospite di Citofonare Signorini con Alessio Poeta, ha rivelato che l’attrice ci ha provato con lei circa cinque anni fa, non solo.

Licia Nunez del Grande Fratello Vip ci avrebbe provato con Stefania Orlando mentre era ancora impegnata con Imma Battaglia, ma il portale Bitcy F fa notare che probabilmente la conduttrice ha fatto confusione con le date, in quanto in quel periodo la Nunez era felicemente single.

GF Vip: il retroscena di Stefania Orlando su Licia Nunez

Ma come sono andate realmente le cose tra Stefania Orlando e Licia Nunez?

La conduttrice, insieme al suo amico Alessio Poeta, ha raccontato di aver incontrato l’attrice in ben due occasioni. La prima in un locale e la seconda, il giorno seguente, in uno stabilimento balneare.

In quest’occasione, infatti, la concorrente del GF Vip 2020 si sarebbe avvicinata alla Orlando e al suo amico, chiedendo anche a quest’ultimo di spostarsi.

Licia ci avrebbe provato con Stefania chiedendole se fosse omosessuale. “Le ho risposto che sono una donna eterosessuale e fidanzata. Lei mi ha risposto che le dispiaceva ed è finita così” ha rivelato Stefania Orlando su Licia Nunez del GF Vip, che recentemente era al centro della cronaca rosa per essere stata lasciata dalla fidanzata Barbara attraverso un post su Instagram.

Alessio Poeta ha aggiunto che Stefania Orlando rappresentava il sogno proibito della Nunez, dopo che l’attrice avrebbe visto il suo calendario come mamma l’ha fatta si sarebbe invaghita di lei.

Al momento, però, non è ancora chiaro se all’epoca dei fatti Licia fosse impegnata o meno con Imma Battaglia. Quello che è certo, almeno per il momento, è che abbia ritrovato la serenità al fianco di Barbara. Durante la diretta di Lunedì sera, Barbara l’ha perdonata e le due sono tornate insieme al Grande Fratello Vip.

