GF Vip | Cristiano Malgioglio alla Repubblica delle donne di Piero Chiambretti si è scagliato contro Valeria Marini ed Antonella Elia

Cristiano Malgioglio, membro fisso del cast della Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, nella puntata in onda ieri sera non le ha di certo mandare a dire ad Antonella Elia e Valeria Marini al GF Vip.

Lo storico paroliere di Mina ha rimproverato la showgirl per essere rientrata, ancora una volta, nella casa più spiata d’Italia per un confronto con Antonella, ma non solo.

Cristiano Malgioglio ha rimproverato Valeria Marini perché, secondo lui, se qualcuno la offende, come è successo con la scorsa diretta del GF Vip, dovrebbe tirare fuori gli attributi e non ridere come ha fatto lei con Antonella Elia.

Cristiano, però, oltre a rimproverare la sua collega ci ha tenuto anche ad elogiarla per l’enorme educazione mostrata all’interno della casa più spiata d’Italia.

Cristiano Malgioglio avverte Antonella Elia al GF Vip: “Puoi distruggerti la carriera”

Cristiano Malgioglio, oltre a rimproverare Valeria Marini per lo scontro con Antonella Elia al Grande Fratello Vip, ha speso anche due parole, come anticipato, per la concorrente di Alfonso Signorini.

Il paroliere di Mina ha confermato, come sostenuto da tutti gli opinionisti di Piero Chiambretti, che la Elia avrebbe un problema con le donne e la invita e risolverlo, facendole notare che i reality show spesso permettono ai personaggi televisivi di risorgere, ma che spesso segnano anche la fine della loro carriera.

Cristiano Malgioglio alla Repubblica delle donne non vorrebbe che la troppa schiettezza di Antonella Elia al GF Vip possa rovinarle la sua onorata carriera televisiva, visto che il suo comportamento sta letteralmente dividendo il pubblico da casa.

Anche Francesca Barra, che aveva replicato alle critiche di Antonella al Grande Fratello Vip, è tornata a parlare dell’argomento ribadendo quanto la concorrente stia lanciando messaggi sbagliati durante la sua permanenza nella casa.

Il popolo del web, però, sembra essere tutto dalla parte di Antonella, apprezzando i suoi commenti senza filtri, e accusa Francesca Barra di recitare il ruolo della “buonista” di turno.

