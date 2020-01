GF Vip | Barbara perdona Licia Nunez ma avverte: “Non fare cazzat*!”

GF Vip | Licia Nunez, durante il corso di questa diretta, ha avuto modo di poter avere un chiarimento con la sua fidanzata Barbara. Quest’ultima l’ha perdonata, ma le ha lanciato un avvertimento

Serata di confronti quella di questa sera! Licia Nunez ha avuto modo di poter chiarire con la sua fidanzata Barbara quanto accaduto negli scorsi giorni.

La donna, infatti, durante la scorsa diretta del GF Vip, aveva lasciato la concorrente di Alfonso Signorini a causa di un gesto poco rispettoso.

Questa sera Barbara, la fidanzata di Licia Nunez del GF Vip, ha spiegato che non ha apprezzato il voler sempre parlare di Imma Battaglia dall’inizio di questa esperienza televisiva. Inoltre, Barbara non ha apprezzato che Licia baciasse il loro anello come anni fa faceva con Imma Battaglia, ma tutto è bene ciò che finisce bene e le due donne hanno deciso di riprendere in mano la loro relazione. A condizione che non si parli più di ex fidanzate.

Licia Nunez fa una promessa a Barbara al GF Vip: “Non parlerò più di Imma Battaglia”

Licia Nunez si è lasciata andare ad un tenero abbraccio, e successivamente ad un bacio, con la sua fidanzata Barbara al Grande Fratello Vip.

L’attrice ha compreso di aver sbagliato, sia con il gesto dell’anello sia nel parlare sempre della sua vecchia relazione, ed è pronta a riconquistare la fiducia della sua compagna.

Barbara, tra l’altro, ha chiesto scusa per il tweet contro la Nunez, ma ha spiegato che è stato scritto in un momento di rabbia, dopo che per l’ennesima volta si sentiva esclusa e messa da parte dalla sua fidanzata.

Licia Nunez al GF Vip, che di recente ha ricordato la scomparsa di suo figlio, è apparsa più felice che mai nel sapere che la sua relazione con Barbara non è mai finita. Da oggi in poi l’attrice della casa farà massima attenzione con le parole e troverà un nuovo gesto d’amore da dedicare alla sua compagna, qualcosa che non ha mai fatto prima.

Riuscirà Licia Nunez al Grande Fratello Vip a farsi perdonare? Non ci resta che scoprirlo con le prossime puntate.