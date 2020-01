Licia Nunez è stata lasciata dalla fidanzata con un post su Instagram mentre è nella casa del Grande Fratello Vip 2020: “hai superato il limite”.

Licia Nunez è stata lasciata dalla fidanzata Barbara con un post su Instagram mentre è nella casa del Grande Fratello vip 2020. Dopo aver ricevuto una bellissima lettera d’amore che le è stata consegnata da Alfonso Signorini, su Licia Nunez sta per abbattersi una batosta. Barbara, infatti, attraverso un post, ha fatto sapere di aver preso tale decisione perchè è convinta che Licia, all’interno della casa, “abbia superato il limite”.

Licia Nunez lasciata dalla fidanzata su Instagram: “sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più”

Barbara, dopo aver sostenuto la fidanzata Licia Nunez nello scontro contro Imma Battaglia ed essersi schierata dalla sua parte, nelle scorse ore ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto. Lo ha fatto con un post pubblicato sul suo profilo Instagram con il quale prende le distanze dall’attrice.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Licia Nunez, da quando sei entrata nella Casa del GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”, ha scritto.



Cosa avrà detto Licia da scatenare la dura reazione della fidanzata Barbara? Negli scorsi giorni, l’attrice è tornata a parlare con Barbara Alberti della sua lunga storia, ormai finita, con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi dicendo: L’amore può terminare e può trasformarsi in amicizia. Dopo 7 anni, non puoi staccare il cordone ombelicale. Poi ci siamo staccate del tutto perché Eva non voleva che io e lei ci vedessimo, anche nel semplice rapporto d’affetto”.

Le parole di Licia avranno infastidito Barbara?