I cani sono ormai considerati membri della famiglia ma le loro esigenze non coincidono con le nostre sopratutto quelle alimentari. Ecco i cibi che fanno male al tuo cane.

I cani sono ormai diventati e considerati a tutti gli effetti dei membri della famiglia, in alcuni casi gli unici ‘figli’ di una coppia ma le loro esigenze specifiche soprattutto in fatto di alimentazione non sono per nulla uguali alle nostre, così un pochino di panna presa da una fetta di torta, potrebbe nuocere ad un cane piccolo e delicato come ad un grande molosso.

Cedere allo sguardo del cane mentre si è tutti seduti a tavola e allungargli del cibo non adatto al suo apparato digerente se può sembrare un atto d’amore, può trasformarsi in una problematica gastroenterica. Cattive abitudine che sarebbe bene non coltivare sin dai primi giorni di permanenza in casa del nostro amico a quattro zampe. Alcuni cibi infatti se assunti da un cucciolo possono davvero provocare gravi danni alla salute, talvolta possono essere letali, come nel caso del cioccolato che provoca una vera e propria intossicazione.

Ma scopriamo quali sono i cibi ad uso umano che i cani non dovrebbero mai ingerire, soprattutto quelli nascosti in innocue preparazioni.

Gli alimenti ad uso umano tossici per i cani

Essere consapevoli che alcuni cibi possono davvero essere nocivi per i nostri cani, porterà senza dubbio ad essere più attenti e meno permissivi per quanto riguarda i piccoli strappi alla regola che ogni tanto gli concediamo.

Il cane è un animale carnivoro ed il suo apparato digerente è perfetto per digerire carne, frattaglie, perfino pelle, ossa crude e peli delle sue prede, non di certo una fetta di torta, una caramella o alcuni vegetali apparentemente innocui.

Ecco i cibi insospettabili che il cane non dovrebbe mai ingerire:

Gli zuccheri

Gli zuccheri, principalmente il lattosio, non sono cibi adatti all’alimentazione del cane, lo xilitolo in particolare potrebbe causare stati confusionali e danni epatici all’animale.

Ossa cotte

Le ossa, se crude possono essere un alimento ideale per i nostri cani, cotte diventano un pericolo in quanto diventano fragili e rischiano di spezzarsi riducendosi in schegge che potrebbero provocare perforazioni intestinali.

Gli insaccati

Gli insaccati sono cibi molto salati, non adatti all’alimentazione del cane e la loro pelle è spesso di materiale plastico, al contrario dei salumi di una volta contenuti nel budello naturale.

Le solanacee

Patate, melanzane e pomodori non sono cibi adatti all’alimentazione del cane, contengono infatti solanina che potrebbe provocare reazioni allergiche, affanno e tachicardia.

Frutta secca in guscio

I semi e la frutta secca risultano essere tossici per il cane, non dovrebbero inoltre essere mai lasciati a disposizione dell’animale che ingerendoli interi potrebbero avere un’occlusione intestinale.

Cipolla e aglio

Questi due alimenti risultano essere altamente tossici per i cani che non hanno l’enzima per poterli digerire e potrebbero avere diarrea, vomito e altre conseguenze gastrointestinali.

Uva e uva sultanina

L’uva, in tutte le sue forme è un’altro alimento molto tossico per i cani che oltre a non digerirli potrebbero riportare danni renali.

