Resa dei conti senza esclusioni di colpi tra Imma Battaglia e Licia Nunez nella casa del Grande Fratello Vip 2020: tutta la verità sul tradimento con Eva Grimaldi.

Resa dei conti tra Licia Nunez e Imma Battaglia nella casa del Grande Fratello Vip 2020. “Noi abbiamo iniziato la nostra storia nel 2004 e poi ci siamo lasciate nel 2010. E’ stata una storia molto importante”, spiega Imma Battaglia mentre è nel limbo della casa in attesa di poter incontrare la sua ex fidanzata.

Licia Nunez vs Imma Battaglia, confronto al Grande Fratello Vip 2020: “io non ho tradito Licia, mi sono innamorata di Eva Grimaldi”

Licia Nunez raggiunge così il confessionale per parlare con Alfonso Signorini che poi manda in onda un filmato con le dichiarazioni che la Nunez ha fatto sulla sua storia d’amore con Imma Battaglia.

“Ho raccontato tutta la verità. Io non mento. A volte si cerca di raccontarsi la propria verità semplicemente per pulirsi la coscienza. Lei non ha mai ammesso di avermi tradita. Non ha mai ammesso di aver iniziato una conoscenza quindi una frequentazione con Eva Grimaldi nel periodo in cui la nostra relazione era ancora viva per quanto fosse in crisi“, spiega Licia Nunez che poi lascia il confessionale tornando in salone dove trova ad aspettarla proprio Imma Battaglia.

“Sento una profonda mancanza di rispetto da parte tua. Sono sempre stata una donna attenta e solidale. Ti ho sostenuta sempre in qualunque tua scelta di vita. Eravamo entrambe consapevoli che avevamo 18 anni di differenza d’età. L’amore che io ho avuto per te è stato profondo, forte. Un amore che abbiamo vissuto bene i primi anni, però, definire la mia storia con Eva a tradimento mi fa male. Io non ho tradito Licia, io mi sono innamorata di Eva perchè qualcosa tra noi due si era rotto e tu ne eri perfettamente cosciente”, spiega Imma Battaglia mantenendo una totale tranquillità.

“Il nostro era un amore viscerale da entrambe le parti e quando c’è questo si supera tutto”, replica Licia.

“Licia sei arrabbiata con Eva?”, chiede Signorini. “Sì” – risponde l’attrice che poi aggiunge – “Per quanto fosse una storia in crisi, io e Imma dovevamo risolvere prima la nostra storia. A luglio hai conosciuto Eva in determinate circostanze”.

Prima di lasciare la casa, Imma Battaglia dice: “Licia sei una donna bugiarda, lo sei sempre stata”.