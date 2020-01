Licia Nunez: “Imma Battaglia mi ha tradita con Eva Grimaldi” | La reazione

Licia Nunez sgancia la bomba al Grande Fratello Vip 2020: “Imma Battaglia mi ha tradita con Eva Grimaldi”. La reazione della coppia su Instagram.

Licia Nunez non ha perso tempo e durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 ha immediatamente sganciato la bomba confessando un retroscena sulla fine della sua storia d’amore con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi. La Nunez, infatti, ha svelato di essere stata tradita dalla Battaglia che ha immediatamente replicato su Instagram.

Licia Nunez il cui vero nome è Lucia Del Curatolo ha scosso immediatamente l’atmosfera del Grande Fratello Vip 2020 confessando di aver amato per ben sette anni Imma Battaglia. “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, la donna che ha sposato. Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore resta. Si trasforma. Ma l’amore resta”, ha spiegato l’attrice pugliese.

La replica di Imma Battaglia non si è fatta attendere. L’attivista LGBT, infatti, ha pubblicato un messaggio su Instagram, condiviso poi anche da Eva Grimaldi, in cui si lege: “La verità ha mille volti, Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta!”.

A difendere Imma Battaglia è stata Vladimir Luxuria che ha commentato su Twitter le confessioni della Nunez: “Trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto: Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale. Sono sicura che Imma Battaglia saprà chiarire tutto (se ne avrà voglia)”.

Come svela il portale Bitchyf, inoltre, Licia, oggi, avrebbe una storia con una donna di nome Barbara come ha confessato lei stessa in un’intervista al settimanale Chi: “credo nel rispetto e nella maturità dell’amore che oggi ho raggiunto con la mia compagna Barbara”.